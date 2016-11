Florisvaldo fala do orçamento municipal para próximo ano

ASCOM CÂMARA

O vereador Florisvaldo Bittencourt iniciou seu pronunciamento na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), realizada nessa sexta-feira (18), dizendo da importância de debater questões relevantes do nosso município. Saudou os vereadores eleitos, informando que o município estará bem representado.

Florisvaldo disse que “discutimos nas comissões e será votado o orçamento municipal. Quase sempre passa despercebido pela população”. Esclareceu que o “orçamento municipal é o que dá vida as ações que a administração possa implementar no município”. Informou que o valor para o próximo ano é estimado em R$ 742.153.132,49 (setecentos e quarenta e dois milhões, cento e cinquenta e três mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos).

O vereador esclareceu que de acordo com a lei, o orçamento do próximo ano é votado no ano anterior. Afirmou que para a saúde ultrapassa a barreira de R$ 244 milhões e para educação cerca de R$ 219 milhões. Para a pavimentação serão destinados cerca de R$ 62 milhões. “Dinheiro na conta. São emendas, convênio que já foram empenhados e que já são recursos”, citando como exemplo a obra do Miro Cairo, Henriqueta Prates, a conclusão do Vila América, Morada Real, Terras do Remanso, ruas e calçadas do Cidade Maravilhosa.

Florisvaldo acrescentou que “já chamei do ponto de vista político o que atual administração deixou de fazer”. Para ele, é um debate importante, porque se rotula que a CMVC tem apenas votação de moção de aplauso e pesar. “Votamos a lei de diretrizes orçamentárias, o Plano Plurianual e agora vamos votar a lei orçamentária atual”.

Finalizou seu pronunciamento dizendo que o prefeito eleito, Herzem Gusmão (PMDB) fez uma picuinha desnecessária sobre o contrato da coleta de lixo, pois estão destinados R$ 16 milhões para coleta de lixo. “Em 1997, quando assumimos o orçamento era de R$ 32 milhões.