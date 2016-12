Gente Propaganda, Fainor e Opção recebem Prêmio Nacional

Na noite da última quinta-feira a Associação do Profissionais de Propaganda realizou a cerimônia de Premiação do Festgraf em Ribeirão Preto. O evento, que reuniu trabalhos de agências de propaganda do Brasil inteiro, acabou sendo um momento especial para a Publicidade Conquistense.

A agência Gente Propaganda recebeu três troféus em duas categorias diferentes. O anúncio “Colar” feito para o Dia Internacional da Água recebeu prata na categoria anúncio de jornal.

Já na categoria Ação Social, foram dois prêmios. A peça “Acidentes Domésticos” recebeu ouro, e a peça “Aedes” faturou o bronze.

Todas as campanhas premiadas foram criadas para a Faculdade Fainor e Colégio Opção. Juntos, clientes e agência, foram os únicos premiados do Norte e Nordeste no evento que premiou agências de São Paulo, Minas Gerais e Paraná.