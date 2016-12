Gestão Municipal apresenta balanço do Governo Participativo

Informações foram apresentadas durante encontro com a imprensa local

A dois dias de concluir seu atual mandato no Executivo Municipal, o prefeito Guilherme Menezes convidou jornalistas para uma entrevista coletiva na Praça CEUs, na manhã desta quinta-feira, 29. O objetivo da conversa foi fazer um balanço da atual situação da Prefeitura de Vitória da Conquista.

“É muito importante este momento para que possamos trazer, para a imprensa e a população, alguns dados sobre esses cinco mandatos de gestão, dentro do projeto político que Vitória da Conquista elegeu a partir de 1996”, declarou o prefeito.

Entre os principais dados, o gestor mencionou que, na Secretaria Municipal de Educação, o Governo Municipal deixa para a futura gestão um saldo de aproximadamente R$ 4 milhões em recursos do Fundeb.

Na de Desenvolvimento Social, a Prefeitura deixa disponível um saldo de R$ 2,5 milhões nas contas bancárias referentes ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Já na Secretaria Municipal de Saúde, o volume de recursos passa de R$ 3,1 milhões.

O Governo Municipal investiu no Sistema Único de Saúde (SUS) 26% de sua receita, o que corresponde a aproximadamente R$ 67 milhões. Na Educação, o investimento também foi de 26% (1% a mais que o exigido pela Constituição), equivalentes a R$ 35 milhões.

‘Gratidão’ – Além disso, foi novamente mantido o pagamento das duas parcelas do 13º salário, sendo a primeira em junho e a segunda em dezembro. Isso significou uma injeção extra de R$ 20 milhões na economia municipal, no último mês do ano.

“Apesar das dificuldades enfrentadas, principalmente nos últimos tempos, deixamos uma Prefeitura saneada”, afirmou o prefeito. “Entregamos a Prefeitura no dia 31, com espírito de gratidão pela confiança que a população entregou sobre os nossos ombros”, disse ainda o gestor, que também se referiu especificamente às pessoas que trabalham na Administração Municipal: “Quero agradecer a todos os servidores. Todos nós crescemos juntos”.

‘Boa política’– Durante a entrevista, acompanharam o prefeito o vice, Joás Meira, e o deputado estadual e ex-prefeito José Raimundo Fontes. Ambos também falaram aos jornalistas. “Para mim, é um privilégio testemunhar este momento. Fica também este desafio nosso, de continuar valorizando o convívio humano, o debate sincero”, disse José Raimundo, que governou Vitória da Conquista entre 2002 e 2008.

“Vale a pena acreditar que ainda existe a boa política”, afirmou Joás. “A cidade colherá o fruto deste trabalho”.