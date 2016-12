Gilzete se despede da vida pública

Gilzete Moreira (PSD)

“Hoje é um dia difícil!”, foi assim que o presidente da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), Gilzete Moreira (PSD) iniciou seu pronunciamento na sessão realizada na manhã dessa quarta-feira (21). “Tenho muita gratidão a Deus, tenho consciência que Deus me colocou no momento certo e estou saindo no momento certo”, falou, referindo-se ao seu tempo como político na cidade. Moreira agradeceu ainda a sua família que o apoiou durante todo esse tempo, ao pastor Marcelo, apoiadores, “que involuntariamente sempre votaram em mim nesses três mandatos de vereadores e um de vice-prefeito”.

Agradeceu pela compreensão, carinho e amor que todos sempre lhe dedicaram. “Aos meus colegas vereadores , aos lideres das bancadas pela confiança que me deram nesses dois anos, não foi fácil no início mas é assim que funciona”, ressaltou. Gilzete lembrou do poio que teve da mesa diretora, da imprensa sempre presente, dos seus assessores, “Gleide com toda sua experiencia, satisfação em ter Jamile com um trabalho espetacular frente a secretaria geral da casa e de Junior Felix, o administrador que teve uma passagem fundamental, com iniciativas que só vieram a beneficiar a casa”.

Lembrou ainda que “estou saindo da vida pública, mas continuarei trabalhando pelo bem da comunidade. Voltarei para o Creame para ajudar e coloco a instituição a disposição”. Por fim, desejou a vereadora Irma Lemos e ao prefeito Herzem Gusmão, sucesso total, “desejo do meu coração, que nossa cidade seja realmente agraciada com a administração dessa equipe”.