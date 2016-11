Governo Municipal se prepara para transição

Até o fim de 2016, uma equipe do Governo Municipal prestará informações detalhadas sobre a administração de Vitória da Conquista aos futuros gestores da cidade. É a chamada transição de governo, procedimento regulamentado pela resolução do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia nº 1311/2012 e o artigo 77 da Lei Orgânica do Município.

Um encontro preparatório da comissão aconteceu na tarde desta segunda, 28, no salão do Gabinete Civil. A equipe instituída para repassar informações e documentos aos representantes da nova administração é formada pela procuradora-geral Luana Andrade, a contadora geral Idalina Karla Correia, o assessor especial Fabrício Alves, e pelos secretários municipais da Transparência e do Controle, Nailton Prates, de Finanças e Execução Orçamentária, Mércia Andrade, e de Governo, Edwaldo Alves.

O principal objetivo do trabalho que será executado pela equipe de transição é não prejudicar o município, evitando a descontinuidade administrativa. “Faremos uma transição tranquila, cumprindo todas as formalidades. Têm ações a serem continuadas e essa será nossa principal preocupação”, destacou o secretário de Governo.

O coordenador da equipe de transição, Marcos Ferreira, afirmou que esta é a mesma preocupação do prefeito eleito. “Tenho certeza da complexidade e da responsabilidade da administração de Conquista e temos o mesmo entendimento: fazer um trabalho tranquilo para que a população não seja afetada de maneira alguma”.

Além de Marcos Ferreira, participaram da reunião Diêgo Gomes, Gildásio Dantas e Paulo Williams Rocha. Texto e foto: Secom PMVC