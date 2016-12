Guilherme Menezes recebe prefeito eleito Herzem Gusmão

O prefeito de Vitória da Conquista, Guilherme Menezes, recebeu no Gabinete Civil da Prefeitura na tarde desta sexta-feira, 2, o candidato eleito para o cargo de prefeito, Herzem Gusmão. O dia de hoje, conforme prevê a resolução do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia nº 1311/2012 e o artigo 77 da Lei Orgânica do Município, marca o início da transição de governo.