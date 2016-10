Herzem e José Raimundo disputam prefeitura em 2º turno

Foto: blogdaresenhageral.com.br

O resultado das eleições majoritárias em Vitória da Conquista confirma as intenções eleitorais dos últimos oito anos, quando o candidato do PT foi para segundo turno com o do PMDB, sendo que em 2008, Guilherme Menezes, então candidato pela coligação do PT com o PV, PC do B, PSB, PSDC e PT do B, obteve 79.725 votos, conquistando 56,18% do eleitorado enquanto Herzem Gusmão, candidato do PMDB coligado com o PTB, PSDB, PHS e PPS, obteve 43.159 votos, ou seja 30,42%.

Em 2012, o mesmo Guilherme Menezes, do PT, coligado com PP, PTB, PSL, PTN, PSC, PR, PSB, PPL, PSD e PC do B, com 77.061 votos, 49,12%, e Herzem Gusmão, PMDB coligado com DEM, PMN, PRP e PSDB, alcançou 63.130 votos, 40,24% do total. No segundo turno em ambas as disputas, o candidato do Partido dos Trabalhadores – PT, Guilherme Menezes, venceu e é o atual prefeito da cidade.

O que mudou no quadro político é que esse ano, Herzem Gusmão, do PMDB, em coligação com o PRB, PSC, PMB, PPL, PPS, PTB e PSDC, sai na frente com 78.455 votos, ou seja, 47,82% dos votos válidos e José Raimundo Fontes, do PT, coligado com o PP, PSL, PR e PSD, chega aos 51.989, 31,69%.

Outra novidade é o número de candidatos oriundos de partidos que não se coligaram nessas eleições, como nas anteriores. Assim sendo, o vereador Arlindo Rebouças concorreu pelo PSDB coligado com o DEM, PEN e SD. Teve 12.423 votos, 7,57%.

O Deputado Estadual Jean Fabrício, do PC do B, coligado com o PV, PTN e PROS. Recebeu 11.502 votos, 7,01%.

O Vice-Prefeito e médico, Dr. Joás Meira, do PSB, obteve 8.966 votos, 5,46%.

O Professor Enoque Matos do PSOL, alcançou 734 votos, 0,45%.

O publicitário Roberto Dias, que disputou o pleito com sua candidatura “sub judice”, já que estava indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e aguardava julgamento de recurso interposto, obteve 1.549 votos.

Para o segundo turno, cuja votação acontece no dia 30 de outubro, quando os eleitores voltam às urnas para a decisão final, Herzem Gusmão e José Raimundo Fontes, buscam novas alianças disputando apoio dos partidos que não obtiveram êxito nas eleições de ontem.

Câmara Municipal definida

Na Câmara, a atual vereadora Lúcia Rocha, DEM, mantém a tradição das eleições de 2012 e é novamente a mais votada, eleita com 3.784 votos. Nas eleições de 2008, ela foi a mulher mais votada do pleito. As demais cadeiras serão ocupadas pelos novatos Gilmar Ferraz, PMDB, com 2.825; Luiz Carlos Dudé, PTB com 2.524; Danillo Kiribamba, PC do B, 2.327; Nildma, PC do B, 2.127; Valdemir, PT, 2.086; Rodrigo Moreira, PP, 1.892; Adinilson, PSB, 1.892; Osmario, PMDB, 1.874; Viviane, PT, 1.755; Denis do Gáz, PSC, 1.483; Jorge Bezerra, SD, 1.351 e David Salomão, PTC, 969. Foram reeleitos Fernando Vasconcelos, PT, com 2.756 votos; Luciano Gomes, PR, 2.613; Álvaro Pithon, DEM, 2.463; Cícero Custódio, PSL, 2.439; Sidney Oliveira, PRB, 2.161 votos; Professor Cori, PT, 1.819; Bibia Edjaime Rosa, PMDB, 1.613 e Herminio Oliveira, PPS, 1.341.