I Seminário de Políticas Públicas da Região Sudoeste

Lívio Muniz

O Seminário de Políticas Públicas da Região Sudoeste foi o assunto tratado na Tribuna Livre, na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, nesta sexta-feira (25). A realização do evento visa apresentar as ações pensadas para os pequenos negócios que podem contribuir para o desenvolvimento do município.

O evento contará com a participação de Jorge Melguizo, apontado como principal responsáveis pelas transformações na cidade de Medellín, na Colômbia, que conseguiu reduzir os índices de violência que colocavam a cidade como a mais violenta do mundo. Ele dará a palestra Cidades Sustentáveis – A Experiência de Medellín.

O evento será realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o representante da instituição, Lívio Muniz, destacou que sua realização é fruto de uma demanda apresentada pelo Presidente da Câmara, Gilzete Moreira (PSD). “A origem deste evento, na realidade, foi fruto de uma demanda proveniente do presidente da Câmara, que nos procurou mostrando o quanto seria importante a participação de Jorge Melguizo”, contou o representante do Sebrae.

O seminário será realizado na AABB – Vitória da Conquista, no dia 30 de novembro, a partir das 8h da manhã.

Confira a programação completa:

8h às 9h – Credenciamento;

9h às 9h30 – Abertura Oficial, com Adhvan Furtado, superintendente do Sebrae na Bahia;

9h às 10h45 – Palestra: Cidades Sustentáveis – A experiência de Medellín;

10h45 às 11h30 – Diálogo com o palestrante

11h30 às 12h30 – Palestra: Estratégias e Setores trabalhados pelo Sebrae (PPA 2017-2020), com a Gerência Regional

14h às 15h30 – Painel 1 – Desenvolvimento Econômico: Lei Geral das MPE – Quatro eixos referentes à implantação de políticas públicas, com Madalena Seixas, Gerente de Políticas Públicas do Sebrae da Bahia;

Painel 2 – A experiência do município de Guanambi – vencedor estadual Prefeito Empreendedor, com Charles Fernandes, prefeito de Guanambi;

15h30 às 16h – Perguntas para os apresentadores dos painéis

16h às 17h – Palestra: Cenário Econômico – Perspectivas e caminhos para competitividade da região sudoeste, com Armando Avena;

17h às 17h30 – Diálogo com o palestrante

17h30 – Encerramento do evento.