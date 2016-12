Inaugurado o Memorial Câmara

ASCOM CÂMARA

A Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC) realizou na noite de segunda-feira (19), a cerimônia de entrega à população do Memorial Câmara. Autoridades, servidores e público em geral marcaram presença no evento e puderam apreciar a exposição “Cenas Conquistenses – Câmara Municipal”.

O presidente da CMVC, vereador Gilzete Moreira (PSD), agradeceu a Deus por esse momento. “Não é uma vitória só minha como presidente, mas de toda Mesa Diretora com o apoio de todos os demais vereadores. Quero deixar uma palavra de gratidão aos servidores dessa casa”. Gilzete afirmou estar surpreendido com o a eficiência, o carinho, o amor, dedicação no trabalho realizado. “Isso nos deixou impressionados. Olhamos tantas coisas lindas nesse local”. Para ele, o Memorial vai ser ponto fundamental para as pessoas que quiserem conhecer o Legislativo e a história do município. “Espero que os futuros presidentes cuidem desse espaço”, ponderou. Esclareceu que uma servidora estará à disposição para atender, dar informações e auxiliar nas pesquisas. O presidente ainda ressaltou que a atual Mesa Diretora vai concretizar o Plano de Cargos e Salários dos Servidores e as emendas impositivas.

Fabiana Prado

A servidora Fabiana Prado representou todos os membros da Comissão de funcionários da CMVC que participaram da pesquisa. “Quando fomos convidados a participar da comissão do Memorial, deparamos com um trabalho bastante prazeroso. Mergulhamos nessa pesquisa, nos documentários, numa série de informações para que, hoje, nós pudéssemos estar festejando o início dos trabalhos do memorial”.

Júnior Félix Nascimento

O Diretor Administrativo da CMVC, Júnior Félix Nascimento, afirmou que foi um trabalho árduo, mas que está feliz com o resultado final. “Agradeço a cada funcionário que foi designado para fazer esse trabalho tão bonito. Só tenho que agradecer a cada um e aos presentes nesse dia tão importante para a CMVC e também para a comunidade. Não é só para CMVC, mas para a comunidade”.

Valdemir Oliveira Dias (PT)

O ex-administrador da CMVC, e vereador eleito Valdemir Oliveira Dias (PT), disse que “com muita alegria estou aqui nessa noite. Como ex-administrador dessa casa, quando cheguei aqui em 2009, esse prédio estava condenado. Iniciamos naquela oportunidade a troca desse telhado. Era uma estrutura extremamente pesada. Tivemos que fazer esse trabalho. Licitar para poder trocar toda essa estrutura de telhado, por umas 20 vezes mais leve do que a existente”.

Álvaro Pithon (DEM)

Representando a bancada de Oposição, o vereador Álvaro Pithon (DEM), declarou que “há 22 anos atrás estava aqui nesse salão nos debates em prol da comunidade”. Parabenizou o ex-presidente da CMVC, Fernando Vasconcelos, que deu o primeiro passo para o projeto e o atual presidente, Gilzete Moreira, por ter dado continuidade. O edil cumprimentou ainda todos os funcionários envolvidos na instalação do Memorial e agradeceu ao advogado e historiador, Ruy Medeiros, pela contribuição que tem dado a História de Conquista.

Florisvaldo Bittencourt (PT)

O líder da bancada da situação, vereador Florisvaldo Bittencourt (PT), afirmou que o espaço é necessário porque um povo que não tem memória está renegado ao esquecimento. “Não podemos permitir em momento nenhum que a história de Conquista seja levada ao esquecimento”, disse. Para ele, será um espaço onde as pessoas terão acesso às trajetórias de personalidades importantes. “Quem foi Péricles Gusmão? Importante que saibam que num momento histórico, a CMVC cassou um prefeito eleito, mas também restituiu o mandato simbólico de prefeito eleito na qual tivemos a honra de realizar o evento”.

Dr. Ruy Medeiros

O advogado e professor, Dr. Ruy Medeiros, declarou que “é evidente que a primeira coisa que ocorre, a sensibilidade de quem entra no espaço, é um deslumbramento. Me parece que todos que trabalharam no sentido de construírem o memorial o fizeram com amor, porque só isso pode explicar a beleza, a boa distribuição do material a escolha de tudo que está aqui dentro”. Explicou que o prédio foi construído por Maneca Santos, em 1919. “Concebido como residência e espaço comercial. Só se destinou a CMVC após eleição de José Fernandes Pedral Sampaio em 1962”. Acrescentou: “Temos um lugar significativo, muito bem adaptado que sofreu algumas intervenções no decorrer da história, porém não sofreu nas suas janelas e fachada”. Ruy parabenizou a CMVC e a todos que souberam organizar o Memorial.

Afonso Silvestre

O historiador e coordenador do Arquivo Público Municipal, Afonso Silvestre, esclareceu que junto com Fábio Sena e Elton Becker, “identificamos alguns documentos e tivemos muita liberdade para produzir parte do material que hoje está sendo utilizado aqui pelo memorial”. Para ele, Conquista é uma referência em preservação da memória, graças aos equipamentos que já existem, somando agora o memorial. “Lugar em que a pessoa vai se reconhecer. Se auto reconhecer reconhecendo a própria memória”. Finalizou lembrando aos novos vereadores que para o funcionamento desse equipamento, vai precisar de uma lei, de pessoal e de orçamento garantidos. “Para que essas coisas aconteçam de fato e para multiplicar em nossa cidade, o nosso autoconhecimento, a nossa memória”.

Ernesto Marques

O prefeito Guilherme Menezes foi representando pelo secretário de Comunicação, Ernesto Marques. “Trago, em nome do prefeito e do nosso governo, as congratulações pela conclusão de mais essa etapa no oferecimento desse equipamento cultural importante para Vitória da Conquista, pela Casa importante, pelo local e pelo que pode oferecer à comunidade conquistense”. Finalizou desejando que o Memorial “abrigue bons momentos de reflexão sobre o passado de uma cidade que quer ser grande no futuro”.

Homenagens – Foram homenageados o Dr. Ruy Medeiros, Afonso Silvestre, a servidora Joana D’Arc e a historiadora e professora Isnara Pereira Ivo. A Comissão ainda contou com colaborações do Arquivo Público do Estado, do Memorial Câmara de Salvador e do MuNEAN – Museu Nacional de Enfermagem Ana Néri. O Memorial funciona no Prédio Histórico da Câmara Municipal, situado na Rua Zeferino Correia, nº 19, no centro de Vitória da Conquista.

O que é o Memorial

Com a proposta de abrigar a memória histórica e cultural da Câmara Municipal de Vitória da Conquista e a do município, o Memorial Câmara, iniciativa da própria casa legislativa, abre as portas ao público nesta segunda-feira, 19, com a exposição “Cenas Conquistenses – Câmara Municipal”.