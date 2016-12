Instalações natalinas podem causar acidentes

Cuidados ajudam a diminuir os riscos de choques e sobrecargas elétricas

As lâmpadas para a decoração natalina podem ser perigosas se não forem utilizadas da maneira correta. Uma instalação malfeita pode ocasionar curtos-circuitos, levar a um pequeno incêndio e, em poucos minutos, transformar-se em tragédia.

Segundo o Engenheiro Eletricista Fábio Amaral, da Engerey Painéis Elétricos, a recomendação para evitar problemas é escolher cuidadosamente o material, evitando marcas sem certificação, sem garantia e nem informação técnica na embalagem.

“Muitos adquirem produtos sem certificação e com instruções em outra língua, sem saber se são para uso externo ou interno. Em instalações externas, por exemplo, as lâmpadas são conectadas umas às outras através do plug existente em cada uma delas, já produzido pelo fabricante. Para alimentá-las, usa-se uma extensão sem condutor de proteção (fio terra). Esta extensão passa por todo o jardim, até chegar à sala e alcançar uma tomada. Acontece que a carga instalada não foi dimensionada para o fio que a alimenta, tão pouco para a tomada que está sendo utilizada. Assim, está criada a situação de perigo”, explica Fábio Amaral.

O primeiro perigo está na sobrecarga. A segunda ameaça está no choque elétrico com corrente elétrica para matar pessoas, pois os ambientes estão expostos a umidade, e eletricidade e água não combinam.

Dicas de segurança:

Pisca-pisca

• Verifique se o pisca-pisca traz orientação de uso, escrita em língua portuguesa, bem como os índices de potência e voltagem. Outro dado importante é verificar se o selo de qualidade está visível na embalagem e se o material é testado e aprovado pelo Inmetro.

• Na hora da instalação evite emendas e presença de fios soltos, pois um curto-circuito pode causar incêndios.

• Teste todas as lâmpadas e troque as queimadas para obter o efeito desejado.

• Evite ligar o pisca-pisca em extensões para não sobrecarregar o sistema.

• Procure apagar todas as lâmpadas quando se deitar ou quando se ausentar de casa. As lâmpadas podem gerar um curto-circuito e provocar um incêndio.

• Nem todo tipo de luz pode ser usado em áreas externas. Antes de usar uma iluminação assegure se estão certificadas para esse efeito.

Decoração

• Se optar por árvore de Natal artificial, escolha a que apresente etiqueta “resistente ao fogo”.

• Escolha a localização da árvore de Natal com cuidado, procurando mantê-la longe de fontes de calor como lareiras, fogões e aquecedores.

• Evite colocar as lâmpadas das iluminações decorativas muito próximas de ornamentos delicados, principalmente aqueles confeccionados à base de papel de qualquer tipo para evitar o risco de incêndio.

• Fuja da tradicional “gambiarra” e jamais instale muitos enfeites em uma mesma tomada.

• Não coloque a árvore perto de materiais combustíveis como sofá, guarda-roupa, lixeira, dentre outros.

• Não utilize enfeites luminosos próximos a piscinas nem da rede elétrica, a fim de evitar acidentes.

• Verifique a bitola do fio para não gerar sobrecarga, não perder energia nem ter um consumo desnecessário.

• Se optar por velas, use suportes não inflamáveis e as mantenha distante das crianças.

Proteja o piso colando feltro auto adesivo nos pés da árvore.