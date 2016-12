Irma Lemos pretende honrar votos recebidos para Vice-Prefeita

ASCOM CÂMARA

Juiz Dr. Clarindo Lacerda entrega Diploma de Vice-Prefeita a Irma Lemos

A vereadora Irma Lemos (PTB) iniciou seu pronunciamento na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, realizada nessa quarta (21), agradecendo a Deus e as pessoas ilustres que passaram e estão nessa Casa.

Irma agradeceu aos presidentes que por aqui passaram destacando Alexandre Pereira, Sandro Pezão, Lúcia Rocha, Fernando Vasconcelos e “fechando com chave de ouro, Gilzete Moreira”. Salientou que “ao andar nessa Casa, vocês vão ver o nome de Irma na construção e inauguração do prédio, reforma do prédio antigo e inauguração do memorial”.

A vereadora agradeceu também a todos os funcionários da CMVC, destacando Lucelma Oliveira, toda a sua equipe de gabinete e ao partido PTB, no qual é a presidente municipal desde 2009. Também citou a amizade com o vereador Coriolano Moraes, Professor Cori (PT), que conheceu na CMVC. “Vocês que estão chegando fiquem na sombra de Cori”.

Irma afirmou que essa “Casa do povo é abençoada. Estou a 12 anos. Essa CMVC tem o compromisso com o povo de Conquista e zona rural. Agradeço aos 95 mil votos dados a mim e Herzem. Com fé em Deus vamos responder ao povo de Conquista”.

A vereadora fez uma saudação especial ao povoado de Iguá, onde nasceu, ao povo de Lagoa de José Luiz. “Sou eternamente grata a Lagoa, a minha família, a Deus, aos meus filhos que hoje não estão aqui presentes. Agradeço pelos 12 anos que aqui vivi muito”.

Irma lembrou que fez uma operação de safena, ficando internada no hospital por 21 dias, sendo 13 em coma profundo. “Mas Deus é maravilhoso e estou aqui para agradecer”. Finalizou agradecendo e pediu as bençãos Deus para todos os vereadores e funcionários”.