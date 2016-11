Jornalistas escolhem os destaques do ano na AL

O presidente Marcelo Nilo foi o mais votado. Adolfo Viana tem tido um comportamento firme na oposição. Atuação de Hildécio Meireles foi novamente reconhecida. Alex da Piatã recebeu reconhecimento pe Os jornalistas credenciados junto com Comitê Edson Alves de Imprensa escolheram ontem, em votação secreta, os quatro parlamentares que mais se destacaram esse ano. Receberão os troféus “Destaque Parlamentar os deputados Marcelo Nilo, o mais votado, com 21 votos, o tucano Adolfo Viana, que obteve 14 votos, o peemedebista Hildécio Meireles, vitorioso com um a menos, e Alex da Piatã (PSD), que conseguiu 21 sufrágios. Trata-se de iniciativa anual que busca incentivar o bom exercício da atividade parlamentar e estreitar os laços entre os setoristas da mídia com os integrantes do Legislativo.

Em plenário, igualmente através do voto secreto, os deputados definiram os três jornalistas que mais se destacaram e realizaram melhor cobertura do Legislativo em 2016 nas diversas mídias (impressa, rádio e TV, e eletrônica).

Foram escolhidos: o jornalista Levi Vasconcelos, de A Tarde, que obteve 39 votos e receberá o troféu Quintino de Carvalho; o jornalista Itamar Ribeiro, da rádio Sociedade de Feira de Santana, que com 21 votos ganhou o troféu Wilson Menezes; e Tasso Franco, do site Bahiajá, que receberá o troféu Armando Lobracci votado por 18 parlamentares.

A entrega das premiações acontecerá no dia 19, às 16h, no Saguão Nestor Duarte, data em que está prevista a votação final da proposta orçamentária para o próximo exercício, já em um momento de congraçamento natalino entre jornalistas e parlamentares – nos dois casos eleitos os destaques pelo voto secreto.

A votação dos profissionais de imprensa começou às 9h e prosseguiu de forma ininterrupta até as 17h, quando o presidente Osvaldo Lyra, da Tribuna da Bahia, encerrou o processo e convidou os deputados Reinaldo Braga(PSL) e Adolfo Viana (PSDB) para fazer a escrutinação. Proclamado o resultado, o presidente do Comitê solicitou ao decano da Casa, Reinaldo Braga, que desse conhecimento ao plenário do resultado. Foram coletados 34 votos, distribuídos por 28 deputados estaduais em um dos mais pulverizados resultados da história dessa premiação.

No plenário o processo de escolha começou às 14h45, prosseguindo até as 18h, quando os deputados Manassés (PSD) e José Arimateia (PRB) foram convidados pelo presidente Marcelo Nilo para fazer a contagem dos votos. De igual maneira, houve uma dispersão grande nas escolhas, pois foram 48 os votantes, tendência acentuada com relação à mídia eletrônica, pois é numeroso número de profissionais credenciados em sites e blogs.

Reconhecimento da imprensa orgulha os eleitos

O deputado Marcelo Nilo agradeceu a escolha dos profissionais de imprensa, ressaltando que recebe essa honraria qualificada como um incentivo, estímulo para continuar a trabalhar, mas sem vaidade, pois isso só amplia a sua responsabilidade para com a Bahia e os baianos. Vencedor de outros certames, ele ficou emocionado, grato, pois obter o aval dos jornalistas que cobrem o dia a dia da Casa é de suma importância para a sua trajetória. Já o deputado Adolfo Viana (PSDB) disse que a votação recebida foi uma surpresa. Ele aproveitou para dedicar o troféu à sua equipe de gabinete e ao conjunto dos deputados estaduais do bloco oposicionista. Para ele, o reconhecimento dos jornalistas é um grande estímulo para continuar a se dedicar ao parlamento.

Por seu turno, o peemedebista Hildécio Meireles comemorou o apoio recebido e prometeu se empenhar cada vez mais para continuar merecendo a confiança da imprensa e dos baianos. “Ganhei fôlego para continuar assíduo, presente na tribuna e nas comissões, na busca de melhores condições de vida de meus conterrâneos.

O fato de já ter recebido essa distinção, não tirou o impacto do deputado Alex da Piatã (PSD), que ressalta a importância do reconhecimento por parte dos integrantes do “quarto poder”. Para ele, a imprensa funciona como os olhos e os ouvidos dos baianos e o troféu é uma sinalização de que o seu mandato está trilhando o caminho certo.