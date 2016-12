MEC indica FAINOR para Convênio Internacional

Estudante estrangeiro chega em 2017.1

Um dos eixos estratégicos do crescimento da FAINOR tem sido a Internacionalização. Além de engrandecer Vitória da Conquista e toda a região Sudoeste da Bahia, a Faculdade tem tratado com muita atenção e dedicação a possibilidade de fazer a diferença também em outros países em desenvolvimento. Esse caminho acaba de ser ainda mais consolidado, com o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), do Ministério da Educação e do qual a FAINOR faz parte.

O PEC-G oferece oportunidades de formação superior a cidadãos de países com os quais o Brasil mantém acordos educacionais e culturais. A FAINOR vai receber um estudante indicado pelo MEC para cursar a graduação já a partir do próximo semestre. Na Bahia, apenas duas Instituições de Ensino Superior foram contempladas, a FAINOR e a Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB.

Desenvolvido pelos ministérios das Relações Exteriores e da Educação, em parceria com universidades públicas e particulares, o PEC-G seleciona estrangeiros, entre 18 e 23 anos, com ensino médio completo, para realizar estudos de graduação no Brasil.

O aluno estrangeiro selecionado deve atender a alguns critérios; entre eles, provar que é capaz de custear suas despesas no Brasil, ter certificado de conclusão do ensino médio ou curso equivalente e proficiência em língua portuguesa. São selecionadas preferencialmente pessoas inseridas em programas de desenvolvimento socioeconômico, acordados entre o Brasil e seus países de origem. O acordo determina a adoção, pelo aluno, do compromisso de regressar ao seu país e contribuir com a área na qual se graduou.

Para o articulador do processo de Internacionalização da FAINOR, professor Thales Castro, a participação no PEC-G do MEC é fator que destaca a Instituição entre as faculdades baianas. “A vinda do estudante para a FAINOR é muito importante porque marca passos muito concretos dessa nossa estratégia de Internacionalização. Esse processo envolve dois sentidos: o recebimento desses estudantes, mas também o envio de egressos nossos para o exterior, como é o caso dos que foram estudar na Troy University: Caio Argôlo e Rielson Lopes”, explica.