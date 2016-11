Meio Ambiente apreende galos de briga e pássaros silvestres

Na semana passada, a Gerência de Defesa e Fiscalização Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema) realizaram duas operações que apreenderam pássaros silvestres e galos de briga em Vitória da Conquista.

Uma operação desmontou um local que servia para treinar e preparar galos para o combate, inclusive com intervenções cirúrgicas e aplicação de compostos químicos e alimentícios. No local, foram apreendidos 83 galos que seriam comercializados na região. O responsável pelo local responderá por crime de crueldade contra animais.

Em outra operação, nos bairros Patagônia, Kadija e Jurema apreendeu 77 aves de várias espécies de diversas regiões do país, como trinca-ferro, cardeal e custipio, criadas para o comércio ilegal. Os infratores serão penalizados e responderão pelos danos causados ao meio ambiente. As aves foram encaminhadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Município (Cetas), onde serão recuperadas para retornarem à natureza.

As duas operações ocorreram graças a denúncias feitas pela população e contaram com o apoio da Polícia Militar CIP 78° e da RONDESP.