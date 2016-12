Menino que não tem o que calçar agasalha cão de rua e foto da dupla viraliza

Menino vive nas ruas com cão (Foto: Facebook / Mohammad Belaal Imran)

O cineasta freelancer Mohammad Belaal Imran tirava fotos em Karachi, no Paquistão, quando viu uma cena incomum. Um cachorro de rua vagava pelas ruas vestindo um suéter de mangas. Ele, então, registrou a cena e depois descobriu uma linda história por trás dela.

“Enquanto eu tentava fotografá-lo, esse menino cheio chamando “Jaggu, Jaggu” e o cachorro ficou louco atrás dele”, relatou Mohammad em seu perfil no Facebook.

O menino não tinha nem sapatos, mas fez questão de manter o amigo aquecido com aquele agasalho.

“Eles começaram a brincar e foi incrível como nunca tinha visto um cachorro de rua brincando como ele com aquele menino que o alimenta todos os dias. E foi ele que deu o suéter para Jaggu usar porque estava frio”, escreveu o cinegrafista junto da foto que viralizou.

A idade do menino e as circunstâncias não são conhecidos, mas acredita-se que ele é uma das incontáveis crianças de rua do Paquistão. Um amigo de Mohammad, então, criou uma página de financiamento coletivo no site GoFundMe para arrecadar recursos e ajudar o menino de Karachi.