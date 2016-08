Ministério e FAB: parceria de transporte de órgãos

O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, assinou nesta quarta-feira (24), com o Tenente Brigadeiro Raul Botelho, Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, Termo de Execução Descentralizado (TED) para oficializar a parceria com a Força Aérea Brasileira para transporte de órgãos em todo o Brasil. A parceria prevê sempre a disponibilidade de uma aeronave em solo, garantindo que o órgão doado chegue ao seu destino no tempo certo e salve vidas, segundo decreto assinado pelo presidente da República em exercício, Michel Temer, em junho deste ano.