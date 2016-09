Ministério Público publica resultado de concurso

17º Concurso de Estágio: confira o resultado final para os cursos de Jornalismo e Direito

Estudantes irão estagiar na sede do MPF/BA, em Salvador, e em oito unidades no interior

O Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA) divulga nesta quinta-feira, 29 de setembro, o resultado final do 17º concurso de estágio para alunos dos cursos de Jornalismo e Direito. A seleção é para atividades na capital e em oito cidades do interior: Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Jequié, Paulo Afonso, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

A publicação do resultado final ocorre após a apreciação dos recursos interpostos pelos candidatos. As seleções de nível médio e das áreas de Administração e Informática tiveram as classificações finais divulgadas no dia 19 de setembro.

Confira o edital com o resultado final.

Confira a página do candidato.