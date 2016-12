Moção de Aplauso para diretoria do Sindicato dos Bancários

A Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC) homenageou com a Moção de Aplauso nº 146/2016, Antônio Paulo Barrocas e demais integrantes da Chapa 01, reeleita para comandar o Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista e região. A iniciativa foi do vereador Fernando Vasconcelos (PT) e aconteceu na sessão ordinária dessa sexta-feira (02).

Paulo Barrocas – Presidente

Paulo Barrocas agradeceu a homenagem. Afirmou ser um momento alegre pela reeleição, “mas é também momento complicado e para toda sociedade. Momento em que o país passa por crise política e econômica”. Acrescentou que “fomos pegos de surpresa com o projeto de reestruturação do Banco do Brasil (BB) e possivelmente da Caixa Econômica Federal (CEF)”.

O líder sindical convidou a todos para a realização de um ato público de resistência. “Vamos lutar para que a nossa sociedade não seja penalizada. Vamos lutar para que isso não aconteça. Serão fechados 18 mil postos de trabalho do Banco do Brasil, duas agências em Conquista e mais uma na região, e provavelmente o fechamento da superintendência da CEF, além do já anunciado fechamento da superintendência do BB”.