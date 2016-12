“Movimento Pró Conquistas”alinha com administração

Aqueles mesmos ventos da cidadania que vem soprando Brasil afora, a partir de Curitiba com o afloramento das apurações de corrupção envolvendo as mais altas patentes de nosso cotidiano, chegaram em Vitória da Conquista, ressuscitados através da reação de seus próprios filhos em defesa da Pátria Mãe. Nunca se viu tanto civismo nestas terras dos Ymboré, Mongoyó, Pataxó e Kamakan-Mongoyó .

Capitaneados pelo radialista e advogado, Herzem Gusmão, os conquistenses natos abriram seus corações e suas portas para receber uma leva de novos coadjuvantes, que passam a escrever a história da cidade a partir de 01 de janeiro de 2017, quando serão empossados juntamente com Irma Lemos, os 21 vereadores que assumem o Poder Legislativo e os Secretários Municipais.

Um pouco antes das eleições de outubro que elegeram Herzem Gusmão e Irma Lemos, prefeito e vice, um grupo de empresários, representando as mais expressivas entidades do município, vinha se reunindo, ouvindo opiniões dos diversos setores de nossa economia para traçar o perfil da sociedade que queremos e delinear as novas linhas que se seguirão doravante.

Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção de Vitória da Conquista – OAB, Conselho Regional de Contabilidade – CRC, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, Associação dos Distribuidores e Atacadistas da Bahia – ASDAB, Associação das Indústrias de Vitória da Conquista – AINVIC, Associação Comercial e Industrial de Vitoria da Conquista – ACIVIC, Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, Sindicato dos Contadores e Técnicos em contabilidade de Vitória da Conquista – SINCONTEC, Sindicato do Comércio Varejista, Atacadista de Vitória da Conquista – SINCOMÉRCIOVC, Cooperativa Mista de Agropecuária Conquistense – COOPMAC, 9º Batalhão de Polícia Militar, Conselho Penal, Rotary Club, Lions Club, Lojas Maçônicas, Colégio Militar, UESB, EFBA, Sindicato dos Comerciários, reúnem às terças-feiras, com o objetivo de aproximar a iniciativa privada da administração pública, sugerindo, dialogando, buscando e encontrando caminhos para as graves dificuldades que rondam nos bastidores das políticas públicas.

O grupo conhecido como “Movimento Pró-Conquistas”, conta com a expressiva experiência de empresários do quilate de Claudio Marinho de Andrade, Mozart Bulhões, Jaimiltinho Gusmão, Claudia Dutra, Itamar Figueiredo, entre tantos outros que participam do movimento.

É sua intenção, participar mais ativamente das decisões do Paço Municipal da Praça Joaquim Nabuco, visando contemplar os interesses de nossa população.