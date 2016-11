MP lança campanha: incentivo e controle das contas públicas

Fiscalizar as contas e acompanhar os gastos da administração pública é um direito de todo cidadão. A fim de reafirmar a necessidade da sociedade se juntar ao Ministério Público estadual para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos por meio dos portais de transparência, será lançada nesta quinta-feira, dia 01, a nova edição da campanha “Transparência nas Contas Públicas”. O lançamento e a apresentação das peças publicitárias serão realizados às 15h na sede do MP, no CAB.

A campanha tem como mote convidar a sociedade para participar e fiscalizar os portais de transparência dos Poderes Executivo e Legislativo, estaduais e municipais. O acompanhamento pode ser feito por meio de observatórios sociais, que são espaços de cidadania, como o site osbrasil.org.br, reservados para que o cidadão possa exigir clareza nas contas do Estado e conhecer as diretrizes de atuação no papel de fiscalizador. O Observatório Social, organização não governamental parceira do MP, é integrado por cidadãos brasileiros, como empresários, profissionais, professores, estudantes, funcionários públicos que, voluntariamente, estão engajados na fiscalização das contas e em causas sociais.