MRV inicia vendas do empreendimento Parque Vitória Sul

Empreendimento conta com todas as vantagens do programa “Minha Casa Minha Vida”

Líder de vendas na Bahia, a MRV Engenharia traz mais uma novidade para o estado. Em dezembro, a construtora inicia as vendas do empreendimento Parque Vitória Sul, localizado no município de Vitória da Conquista, ao lado do Shopping Conquista Sul, região nobre da cidade. Os clientes interessados já podem conhecer mais sobre o empreendimento, através dos corretores de plantão, disponíveis nas lojas da MRV.

Como a maioria dos empreendimentos da construtora e com os benefícios do programa Minha Casa Minha Vida, o condomínio fica numa região estratégica, próximo a supermercados, bancos, hospital, escolas e farmácia. O Parque Vitória Sul está localizado na Av. Juracy Magalhães, ao lado do Shopping Conquista Sul, o maior shopping da cidade, além de ser próximo ao Atacadão, Assaí Atacadista e Los Pampas Churrascaria, assim como das vias de acesso à BA-263 e BR-116.

O condomínio, que terá um total de 440 apartamentos, oferece apartamentos com 2 quartos e vaga de garagem. Além disso, possui uma completa área de lazer disponível para a família em todos os momentos, com salão de festas, playground, espaço gourmet, piscinas adulto e infantil. Os interessados em conhecer os apartamentos do residencial podem ligar para 4004-9000 ou acessar o portal www.mrv.com.br, que disponibiliza atendentes online 24 horas por dia.

Para o gestor comercial da MRV na Regional, Luis Felipe Monteiro (fofo), o Parque Vitória Sul será mais uma opção para moradores da cidade que querem adquirir um imóvel com facilidade de pagamento, boa localização, praticidade e financiamento pela Caixa, além de ser 100% ‘Minha Casa Minha Vida’. Os clientes que comprarem no lançamento poderão usufruir de preços especiais para o lançamento e pagamento facilitado com poupança em até 36x. “É uma chance única de morar próximo ao shopping, em uma ótima região, com estrutura comercial completa, lazer de clube, e financiamento em 30 anos pelo programa ‘Minha Casa Minha Vida’”, destaca Luis.

A MRV Engenharia

Fundada em outubro de 1979, em Belo Horizonte, a MRV Engenharia é líder nacional no mercado de imóveis econômicos. Em 35 anos de atividades, vendeu mais de 260 mil unidades. É a única construtora brasileira presente em mais de 130 cidades de 19 Estados e no Distrito Federal. No primeiro trimestre ano de 2015 a companhia vendeu 9.040 unidades e lançou 6.282 imóveis.