Mudança no trânsito para o Festival de Inverno

Confira mudanças no trânsito e no transporte para o Festival de Inverno

Começa nessa sexta-feira, 26, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, o Festival de Inverno Bahia 2016. Em razão do evento, que acontece até o domingo, 28, a Prefeitura fará algumas modificações no transporte público coletivo e no trânsito em torno da área de realização do festival.