NEOJIBA abre matrículas: crianças a partir de 11 anos

Neojiba de Vitória da Conquista abre matrícula para crianças a partir de 11 anos

Crianças e adolescentes irão integrar a futura orquestra do núcleo

Integração Social através da música é o objetivo dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia - Neojiba, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), que implantou em Vitória da Conquista um novo núcleo para as atividades. O núcleo, que funciona no Programa Conquista Criança, já conta com aulas de iniciação musical, que começaram no mês de agosto, e terá uma orquestra formada por crianças e adolescentes a partir de 11 anos.

Para apresentar o Neojiba aos pais dos alunos e dar início às matrículas para a orquestra, foi realizada, nessa quarta-feira, 28, um encontro no Programa Conquista Criança. Na ocasião, a assessora de Planejamento e Gestão da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Iara Icó, lembrou que o Neojiba faz parte do Programa Pacto pela Vida, iniciativa do Governo do Estado que visa a promoção da paz social através de uma nova política pública de segurança.

“A implantação de um núcleo do Neojiba no Conquista Criança é mais um avanço desse programa, que foi implantado em 1997 e conta com atividades educativas, culturais, esportivas, além de uma Unidade de Acolhimento que funciona 24 horas e o trabalho dos educadores sociais”, lembrou o prefeito Guilherne Menezes. “O Neojiba vai promover formação musical para as crianças e adolescentes. A música, o livro, a poesia nos enriquecem muito”, completou o gestor.

A dona de casa Juliana Silva, após assistir a apresentação da filha que está fazendo aulas de iniciação musical se emocionou. “Aqui posso ver transformação na vida da minha filha e de muitas outras crianças e sei que tudo aquilo que elas aprendem no Conquista Criança vai ajudar para que elas tenham um bom futuro”. E a ex-educanda e agora mãe de educanda do programa, Iêda Novais, completou: “confio nesse programa e em tudo o que ele promove, pois aqui passei os melhores anos da minha vida”.

A SJDHDS entregou 42 instrumentos de corda ao núcleo do Neojiba de Conquista, a exemplo de violinos, violas, violoncelos e contrabaixos, que serão utilizados pelos novos alunos e futuros integrantes da orquestra.