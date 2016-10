Núcleo de Educação realiza Festival Estudantil

Tudo pronto para a culminância do 5º Festival Regional Estudantil 2016 na próxima quarta-feira (05) no auditório do CEMAE em Vitória da Conquista. O Festival é promovido pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia e Núcleo Regional de Educação – (Nre 20).

A programação do evento terá início nesta terça-feira (04) com as oficinas do TAL e FACE durante todo o dia no Instituto de Educação Euclides Dantas (IEED). O encerramento acontece na quarta-feira (05), a partir das 14:00 horas no CEMAE, com exposição das obras do AVE e EPA. E ainda durante a culminância do Festival serão apresentados musicais, saraus literários, exibição de filmes, dança, teatro e canto coral.

Estão envolvidos nos projetos, estudantes da rede estadual do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, assim como estudantes da Educação de Jovens e Adultos e os alunos dos Cursos Profissionalizantes.

As apresentações envolvem os seguintes projetos estruturantes: Festival Anual da Canção Estudantil (Face), Tempos de Arte Literária (TAL), Artes Visuais Estudantis (AVE), Educação Patrimonial e Artística (EPA), Produção de Vídeos Estudantis (Prove), Dança Estudantil (Dance), Canto Coral Estudantil (Encante) e Festival Estudantil de Teatro (Feste).

Os finalistas dessa etapa vão representar o Nre 20 na seletiva final que irá acontecer em Salvador.

Os projetos

FACE – Festival Anual da Canção Estudantil – Criado em 2008, o FACE é um projeto que possui natureza educativa, artística e cultural, além de promover o desenvolvimento das diversas expressões das artes (literária e musical) no currículo escolar. O Festival tem como objetivo explorar o potencial educativo através da música, estimulando a musicalidade no ambiente escolar e a valorização das manifestações culturais regionais.

AVE – Artes Visuais Estudantis – Criado em 2008, o AVE propõe estimular a criação de obras de artes visuais nos contextos escolares, assim como a valorização das expressões culturais regionais; estimular o processo de embelezamento e estetização da escola e da vida; promover exposições dessas obras de arte estudantis nos contextos escolares; estimular a produção artística, buscando compreender a obra de arte como objeto de ampliação do conhecimento, assim como instrumento de mudanças; além de interagir com outras culturas.

TAL – Tempos de Arte Literária – O Projeto Tempos de Arte Literária (TAL), de natureza educativa, artístico-literária e cultural, tem como objetivo estimular a produção literária nos ambientes escolares e a valorização das manifestações culturais regionais; estimular o gosto pela leitura e literatura, a arte de ler, de interpretar e de escrever, respeitando os distintos gêneros e estilos das distintas escolas literárias; construir pontos de encontro e rodas literárias nos ambientes escolares.

PROVE – Produções de Videos Estudantis – Com esse projeto, pretende-se desenvolver o potencial educativo e artístico, por meio da experiência fílmica, a criação de roteiros e de vídeos para a produção, diversificação e socialização de saberes.

EPA – Educação Patrimonial e Artistica – O EPA promove o desenvolvimento de ações essenciais para o exercício do direito à cultura, para a defesa dos valores históricos e artísticos, com vistas à formação de uma nova mentalidade cultural e ao estímulo das práticas culturais de identificação, reconhecimento e preservação do patrimônio cultural baiano.

DANCE – Dança Estudantil – O Dance foi desenvolvido na rede estadual de ensino em 2014, trata-se de experiências em políticas culturais com a juventude estudantil, para avivar o debate e incrementar as praticas culturais nos campos da historia, da arte, do patrimônio, da juventude e da democratização desses saberes, com vistas ao desenvolvimento da dança nos contextos escolares.

ENCANTE – Canto coral – O projeto Encante propõe a implantação do Canto Coral nos contextos escolares da rede estadual de ensino, a fim de desenvolver atividades de iniciação à percepção musical, técnica vocal e dicção, para exercitar a experiência musical, vocal, bem como promover a realização do encontro de corais, fazendo jus ao próprio nome.

FESTE- O projeto Festival Estudantil de Teatro, de cunho pedagógico e estudantil, tem como objetivos incrementar, nos contextos escolares, o desenvolvimento das artes cênicas e de ações essenciais para o exercício do direito à arte, à valorização das expressões culturais e dos valores estéticos, possibilitando a compreensão das questões ligadas à convivência, sociabilidade, ao pertencimento, às expressões das identidades, das diversidades de manifestações culturais e estéticas e das distintas formas de representações do mundo.