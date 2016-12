O futuro se constrói no presente

Luiz Gonzaga Bertelli*

“A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo”, Peter Drucker escritor, professor e consultor administrativo de origem austríaca, considerado como o pai da administração moderna (1909-2005).

O ato de fazer escolhas nos torna protagonistas de nosso destino. Com o fim do ano, muitos jovens estão pensando nas férias escolares, no que farão com o tempo livre, nas atividades de lazer que poderão participar. Entretanto, o período traz consigo a alta oferta de oportunidades de estágio em todo o País. O CIEE, por exemplo, prevê a oferta de 120 mil vagas de estágio até março de 2017. O que escolher então: o merecido descanso ou buscar uma oportunidade que oferecerá remuneração, desenvolvimento de novas habilidades e a possibilidade de um futuro melhor? Vamos pontuar alguns argumentos que podem colaborar na decisão.

O expressivo volume de vagas se deve, principalmente, ao vencimento de contratos e à formatura de milhares de jovens que não podem mais continuar em estágio, pois, por lei, esse é benefício exclusivo de alunos regularmente matriculados em cursos de nível superior e médio, com isso, às organizações precisam repor essas vagas. As empresas têm visto no estágio uma excelente ferramenta preparação de futuros talentos, prova disso é o alto índice de efetivação, de 64,7%.

Além disso, os programas de estágio oferecem aos jovens a oportunidade de colocar em prática as teorias aprendidas nos bancos escolares, além de desenvolver habilidades de relacionamento, caras ao mundo corporativo.

Há que se entender o raciocínio mais imediatista dos jovens de que as férias são um período para se divertir, descansar e viajar. Entretanto, conta-se com a maturidade de seus responsáveis e professores, para demonstrar que outra escolha pode ser muito proveitosa para seu futuro profissional e que nesse mesmo período, suas chances de conseguir um estágio são muito maiores. São escolhas presentes que definirão seu futuro. Assim, boa escolha!

*Luiz Gonzaga Bertelli é presidente do Conselho de Administração do CIEE/SP e do Conselho Diretor do CIEE Nacional