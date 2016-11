OAB tem um milhão de advogados inscritos

A Ordem dos Advogados do Brasil acaba de anunciar uma marca histórica: o Brasil atingiu o número de 1 milhão de inscritos nos quadros do exame da ordem.

É provável que nem todos os inscritos exerçam a atividade da advocacia, mas o número impressiona.

O país tem 206 milhões de habitantes, mas apenas 11,3% da população tem ensino superior. Isso equivale a um pouco mais de 23 milhões de pessoas.

Assim, 4,34% das pessoas com ensino superior no Brasil estão inscritas nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.

Quanto à população total, 0,5% dos brasileiros está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Há 1 advogado para cada 206 brasileiros.

Pode parecer muito, mas é importante ressaltar que se está tratando apenas dos inscritos na OAB.

O número de bacharéis em Direito é, certamente, muito superior a isso: o número de servidores públicos, membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, além daqueles que não estão inscritos na OAB (não aprovados, não exercentes do ramo jurídico, etc.) é capaz de, facilmente, triplicar o número indicado.

O excesso de profissionais em determinada área cria uma grande demanda de profissionais e um desequilíbrio quanto à necessidade. O mercado satura. O resultado são remunerações cada vez mais baixas e profissionais desempregados.

Cada vez mais ouvem-se casos de advogados cobrando valores irrisórios para realização de audiências, o que gera indignação, mas é decorrência lógica dessa quantidade de profissionais na área.

Uma coisa é evidente: para bons profissionais sempre haverá espaço.

Ainda há quem consiga descobrir bons nichos de mercado, especializando-se, aprimorando e aprofundando sua preparação.

Contudo, é fundamental orientar e direcionar aqueles que vão se inserir no ensino superior, para que haja maior diversidade de ingresso nos cursos.