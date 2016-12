Obras da Unidade de Acolhimento em fase final

Prefeito Guilherme Menezes visita prédio

As obras do prédio que abrigará a Unidade de Acolhimento Infantojuvenil, no bairro Morada dos Pássaros (zona sul), foram visitadas pelo prefeito Guilherme Menezes na manhã desta quarta-feira, 28. A construção, já praticamente concluída, é o local onde funcionará o único serviço que falta para que esteja completa a Rede de Atenção Psicossocial de Vitória da Conquista.

O objetivo da Unidade de Acolhimento Infantojuvenil – cuja viabilização foi possível por meio de convênio com o Governo Federal – é acolher, de forma transitória, crianças e adolescentes com idades entre 10 e 18 anos, que tenham necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.

Com área de 391 m², a unidade terá 10 leitos, a fim de garantir direitos de moradia, educação e convivência familiar e social aos usuários por até seis meses. Todo o procedimento realizado pelo serviço observa as orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente.

“A obra já está pronta, já foi entregue pela empresa. Estamos recebendo para dar continuidade ao atendimento que já existe em nosso município. É mais uma obra importante em convênio com o Governo Federal”, registrou o prefeito Guilherme Menezes. O investimento total foi R$ 577.290,59.

Ao lado do prédio onde funcionará a Unidade de Acolhimento Infantojuvenil, está a futura sede da Unidade de Acolhimento Adulto. E, bem em frente às duas construções, pode ser vista a obra do Caps AD III. Todos compõem a Rede de Atenção Psicossocial do município, que conta ainda com um Caps II, um Caps Infantil e Adolescente (Caps IA), um Caps AD, um Consultório na Rua e o Hospital Afrânio Peixoto.