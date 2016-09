PAA repassa R$ 12,9 milhões a agricultores familiares em setembro

Recursos do Programa de Aquisição de Alimentos beneficiaram mais de 8,1 mil famílias de agricultores em todo o país

Mais de 8,1 mil agricultores familiares já receberam o repasse feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) pelos produtos comercializados por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em setembro. No total, o ministério transferiu R$ 12,9 milhões diretamente para as famílias que venderam os alimentos pela modalidade de Compra com Doação Simultânea.

Além de beneficiar os agricultores familiares com a garantia de mercado e de renda, os produtos beneficiam pessoas em situação de insegurança alimentar e atende a necessidade de alimentos da rede de assistência social, de creches, escolas e asilos, além de restaurantes populares e cozinhas comunitárias.

O coordenador-geral de Sistemas Locais de Abastecimento Alimentar do MDSA, Paulo Sérgio Alves, ressalta que o PAA é uma das ações do governo federal para fortalecer a agricultura familiar. “O programa tem essa característica de inclusão produtiva. Além disso, é um incentivo para que o agricultor possa organizar a produção e vender também para outros locais, como comércios e feiras”, destaca.

Confira: pagamento detalhado do PAA

O pagamento é feito todo mês, permitindo que o agricultor receba o recurso, no máximo, 30 dias após cada entrega de produtos. Cada família pode vender até R$ 6,5 mil por ano. O saque é realizado com o cartão bancário específico do PAA, que também pode ser utilizá-lo em operações de débito.

A modalidade Compra com Doação Simultânea é executada por estados e municípios por meio de um termo de adesão, com recursos federais. Isto permite que a gestão local execute o programa de forma mais simples e ágil, além de garantir mais transparência.