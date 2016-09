Parlamento Jovem Baiano abre inscrições

Projeto que permite a alunos da rede pública experiência de uma semana como deputado

As inscrições para a primeira edição do Parlamento Jovem Baiano podem ser realizadas até o dia 07 de outubro. O projeto é uma iniciativa da Comissão de Educação da ALBA (Assembleia Legislativa da Bahia), presidida pelo deputado estadual Eduardo Salles, e a Secretaria Estadual de Educação.





A iniciativa é voltada para estudantes do ensino médio da rede pública entre 16 e 22 anos. O projeto permite aos jovens vivenciarem na prática o trabalho dos deputados estaduais, com contribuições para a elaboração de projetos de leis e debates em plenário de temas relevantes à população baiana.





Idealizador da implantação do projeto na ALBA, Eduardo Salles acredita ser fundamental trazer os jovens para dentro do parlamento e permitir o entendimento do processo da elaboração de leis que interferem na vida de toda a população. “Queremos que a juventude contribua com ideias e críticas para o nosso processo legislativo e, dessa forma, fortaleçamos a construção de uma sociedade cada vez mais democrática”, explicou o deputado estadual.





As inscrições podem ser realizadas no site da Assembleia Legislativa ( www.alba.gov.br /pjb), onde também está disponível o regulamento com os critérios de participação.

Conforme o edital, o estudante produzirá uma redação com o tema “Juventudes baianas tecendo políticas públicas” e deve ter relação com uma das comissões da ALBA: Meio Ambiente, Saúde, Agricultura, Desenvolvimento, Relações para Diversidade, Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. “Só precisa escolher uma dessas comissões”, esclarece Eduardo Salles.





Serão selecionados 27 alunos, um por cada território de identidade. O estudante deve escolher apenas um professor para orientá-lo durante o processo de elaboração do texto qualificatório.