Pequenos negócios na pauta dos novos prefeitos

Encontros regionais promovidos pelo Sebrae e Governo de Minas Gerais discutem o desenvolvimento local e dos territórios

O Sebrae, em parceria com o Governo de Minas Gerais, vai realizar três encontros regionais com prefeitos eleitos nas regiões do Alto Rio Pardo, Sudoeste e Rio Doce. Os eventos serão promovidos nos dias 7, 8 e 10 de dezembro, nas cidades de Taiobeiras, Passos e Ipanema, respectivamente. Nos encontros serão abordados temas como a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa como ferramenta para o desenvolvimento econômico local, compras públicas, governança para o desenvolvimento, educação empreendedora e desburocratização.

“O objetivo é oferecer aos prefeitos eleitos informações que os subsidiem em seus projetos para estimular a economia local e o desenvolvimento dos territórios, por meio dos pequenos negócios”, explica Alessandro Chaves, gerente de Desenvolvimento de Territórios do Sebrae Minas.

As micro e pequenas empresas (MPE) são a base da economia mineira. Representam 99% do universo empresarial e respondem por 26% de toda a riqueza produzida no estado. São também responsáveis por boa parte da distribuição de renda e pelo equilíbrio social, contribuindo com 57% dos empregos gerados e 45% da massa salarial.

Fortalecer as MPE é, portanto, uma estratégia importante para o desenvolvimento dos municípios, pois o segmento contribui significativamente para a fixação do homem em suas origens e a interiorização do desenvolvimento econômico e social. A própria Lei Geral da MPE prevê vários dispositivos que permitem ao município criar um ambiente favorável à criação e expansão sustentável do segmento.

Esse ambiente requer a criação e o fortalecimento da governança local, que consiste na colaboração organizada entre lideranças públicas e privadas para a condução de projetos e sustentação de estratégias de desenvolvimento econômico. No Alto Rio Pardo, por exemplo, representantes da sociedade organizada que compõem o Grupo Líder vão apresentar, durante o encontro com os novos prefeitos da região, o Plano de Desenvolvimento Regional e Sustentável. As regiões Sudoeste e Rio Doce e Vale do Aço também contam com uma governança estabelecida. A primeira, liderada pela Associação de Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (Ameg) e a segunda pela prefeitura do município de Ipanema.

“Eventos como esse são importantes para que unamos as instâncias estaduais e municipais no incentivo ao empreendedorismo e à inovação em Minas. A parceria não só fortalece nossa aposta em economia criativa como forma de desenvolvimento econômico, se tornando política pública do nosso governo, como também estreita o relacionamento entre a gestão e os públicos estratégicos. O que queremos é mostrar para os mineiros o rico ecossistema que temos em nosso estado e as grandes possibilidades que estão sendo criadas para o crescimento de todos”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Miguel Corrêa.

Programação

7/12 – Encontro com novos prefeitos da região do Alto Rio Pardo

8/12 – Encontro com novos prefeitos do Sudoeste Mineiro

10/12 – Encontro com novos prefeitos do Rio Doce e Vale do Aço