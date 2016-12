Polícia Militar abre 2.147 vagas para CPM e creches

Começam nesta segunda-feira (2) as inscrições do processo seletivo para admissão de 2.109 alunos no ano letivo de 2017 nas 13 unidades do Colégio da Polícia Militar (CPM), e das 38 vagas para a creche Nossa Senhora das Graças. O edital acaba de ser publicado pela Polícia Militar da Bahia no Diário Oficial do Estado.

As inscrições podem ser feitas a partir das 7h de segunda-feira (2), por meio dos sites institucionais da Polícia Militar ou da Secretaria Estadual de Educação, até às 18h de 6 de janeiro. Entre as vagas oferecidas, na capital 70% serão destinadas para filhos de policiais militares e funcionários civis da instituição, e 30% para o público externo. Já no interior do estado, 50% das vagas serão destinadas para filhos de policiais militares e funcionários civis, e os outros 50% para o público externo.

O sorteio eletrônico para as vagas da creche Nossa Senhora das Graças e dos CPM será realizado às 9h do dia 13 de janeiro, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), localizado no Vale das Muriçocas, s/n°, São Marcos, em Salvador. A PM alerta a obrigatoriedade de informar, no ato do cadastro online, o CPF da mãe e do candidato, pois só assim será possível efetivar a inscrição. O objetivo é aprimorar o sistema de sorteio para as unidades de ensino da Polícia Militar.

Para dar mais lisura ao processo, o sorteio será acompanhado por pais ou responsáveis de candidatos inscritos, representantes do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público Estadual, Procuradoria Geral do Estado, Defensoria Pública e associações de classe.

CPM no estado

A PMBA dispõe de 13 CPM em todo estado e 11.300 alunos. Além dos quatro colégios na capital, os CPM estão distribuídos nas cidades de Teixeira de Freitas, Alagoinhas, Ilhéus, Itabuna, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Candeias, Juazeiro e Jequié. Em decorrência do ensino de excelência, os alunos do CPM têm conquistado posições de destaque no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).