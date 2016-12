Policia Militar inicia operação Ano Novo

Na manhã desta sexta-feira (30), a Polícia Militar da Bahia inicia Operação Ano Novo 2016/17 nas rodovias estaduais, que segue até às 8h de segunda-feira (2). A ação envolve equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e das Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário (1ª CIPRv/Itabuna, 2ª CIPRv/Brumado e 3ª CIPRv/Barreiras).

Serão intensificadas as ações de prevenção de acidentes, fiscalização de documentos de porte obrigatório (condutor e veículo), de velocidade com a utilização de radares e abordagens para coibir o tráfico de armas, de drogas e de pessoas. As ações preventivas iniciam nesta quinta (29) com a realização de fiscalizações educativas e distribuição de panfletos informativos que reúnem dicas para uma condução mais segura, visando minimizar os acidentes de trânsito.

Para evitar transtornos durante o feriado, é importante não combinar ingestão de bebida alcoólica com direção, efetuar a revisão mecânica no veículo antes da viagem, conferir a validade dos documentos de porte obrigatório, descansar antes de pegar a estrada, utilizar a cadeirinha para as crianças e o cinto de segurança em todos os passageiros do veículo.

As condições de trafegabilidade nas rodovias encontram-se no site da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) www.seinfra.ba.gov.br. Em caso de dúvidas, acidentes e reclamações, a comunidade pode entrar em contato por meio do (71) 3117-8317 / 8319.

A PM orienta o condutor a ter mais atenção nas rodovias com maior incidência de congestionamento:

- BA-099 (Estrada do Coco)

- BA-001 (Bom Despacho – Itaparica)

- BA-046 (Santo Antônio de Jesus – Nazaré das Farinhas)

- BA-523/Madre Deus

- BA-522 (São Francisco de Conde)

- BAs: 093, 535, 524 (rodovias de acesso à RMS).

- Porto Seguro/Itacaré/Vale Verde/Olivença

- Itabuna – Ilhéus

- BA-142 (Anagé/Tanhaçu/Ituaçu)

- BA-262(Ibicuí/Vitória da Conquista/Anagé/Brumado/Uruçuca)

- BA-263 (Vitória da Conquista e Itambé).

- BA-172 (Ibotirama/Santa Maria da Vitória)

- BA-459 (Cerradão/Barreiras)

- BA 463 (São Desidério)

- BR-349 (Santa Maria da Vitória – Correntina).