Portaria determina interdição parcial do Conjunto Penal

O juiz da Vara do Juri e Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista, dr. Reno Viana Soares, expediu portaria determinando a interdição parcial do Conjunto Penal desta cidade. A portaria de número 05/2016, tem como objetivo determinar que, até o dia 31 de dezembro deste ano, o conjunto receba apenas presos oriundos do Presídio Nilton Gonçalves.

De acordo com o integrante do Conselho Penal, Marcos Rocha, é preciso que a unidade esteja funcionando com capacidade para atender as outras comarcas para, enfim, receber apenados que não sejam de Conquista: “Como receber presos de 34 cidades se a casa ainda não está arrumada?”, questiona Marcos Rocha. O integrante do Conselho Penal ainda informa que nesta quarta-feira estará em reunião com o diretor do presídio Nilton Gonçalves, para discutir sobre as questões das 30 internas que foram transferidas para Jequié, depois de um motim na unidade de Conquista. “As internas apresentaram algumas demandas e precisamos encontrar uma solução, junto à direção do Nilton Gonçalves”, diz.