Porto Seguro abre inscrições para Programa de Estágio 2017

A Porto Seguro está com inscrições abertas para o Porto com Você, o programa de estágio da companhia. Com início em fevereiro de 2017, o programa tem vagas disponíveis para estudantes universitários com conclusão de graduação prevista entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018, nos cursos de Administração, Ciências Atuariais, Economia, Engenharias, Estatística, Matemática, Psicologia e TI (diversos cursos). Além disso, é necessário que os candidatos tenham conhecimentos em informática e inglês intermediário.

Os estagiários aprovados serão acompanhados pelos gestores com um plano de estágio pré-elaborado e também contarão com um programa de formação estruturado, visando o desenvolvimento de suas competências alinhadas à cultura Porto Seguro.

O programa Porto com Você oferece diversos benefícios aos estagiários, como bolsa auxílio, vale transporte, vale refeição, seguro de vida, assistência médica, academia/incentivo à práticas esportivas, desconto na aquisição de serviços da companhia e convênio farmácia. Todas as vagas são para atuação na cidade de São Paulo (SP).

Os candidatos interessados podem encontrar mais informações e fazer a inscrição pelo site https://99jobs.com/porto-seguro, até dia 09 de outubro de 2016.

Sobre a Porto Seguro

A Porto Seguro é uma empresa brasileira com mais de 70 anos de mercado e está entre as maiores seguradoras do País, ocupando a primeira posição nos ramos de Seguro Auto e Residência. Atualmente, são aproximadamente 8 milhões de clientes, 15 mil funcionários, 19 mil prestadores e 29 mil corretores parceiros. A companhia possui ainda 128 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil. O Grupo Porto Seguro é formado por 25 empresas – entre elas Azul Seguros e Itaú Seguros de Auto e Residência – que atuam nos mais diversos ramos como seguros, produtos financeiros, serviços de emergência e conveniência, proteção e monitoramento, telefonia celular, plano de saúde para Pets, entre outros. Em 2015, o lucro líquido da companhia foi de R$1.009 milhão.