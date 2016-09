Porto Seguro Residência amplia suas coberturas

Subtração de bicicletas, danos morais e garantia para automóveis de passeio estão entre as novidades

Com o objetivo de atender às demandas de seus segurados e de oferecer ainda mais facilidades ao dia a dia, o Porto Seguro Residência dispõe de coberturas especiais, desenvolvidas para garantir proteção ao patrimônio e tranquilidade ao cliente. Cada produto residencial foi desenvolvido para se adequar a diferentes necessidades e possui garantias que vão desde danos elétricos, incêndio e roubo até responsabilidade civil, além de uma série de benefícios como reparos hidráulicos, elétricos, chaveiro, entre outros serviços.

Um dos produtos disponíveis é o Porto Seguro Residência Habitual, que para ficar ainda melhor, passa a contar com a cobertura de Subtração de Bicicletas. Com a novidade, a bicicleta do segurado e de seu cônjuge estará coberta em caso de subtração dentro e fora da residência, quando estiver sendo utilizada em locais como praças, ciclovias, entre outros. A bike também estará amparada caso o segurado a transporte em seu veículo e este sofra uma colisão, causando danos à bicicleta.

Além disso, mais uma cobertura começa a fazer parte dos produtos residenciais Habitual e Premium e do seguro Condomínio, a de Danos Morais, que ampara danos materiais e corporais involuntariamente causados a terceiros, desde que efetivamente indenizados na cobertura RC Familiar.

Ainda para os produtos residenciais, os automóveis de passeio do segurado estarão garantidos em até R$ 50 mil para o Residência Habitual e em até R$ 100 mil para o Residência Premium em caso de incêndio, explosão ou fumaça no imóvel segurado. Tudo sem pagar nada a mais por isso.

O superintendente de Ramos Elementares da Porto Seguro, Jarbas Medeiros, explica que é importante estar atento às demandas do cliente. “Por isso, desenvolvemos um produto que busca cada vez mais melhorias e serviços diferenciados, além de oferecer maior abrangência para os segurados e possibilidades de negócios para Corretor”.