Prefeitura realiza ação para 600 crianças

Quase 600 crianças dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, participaram de uma atividade integrada durante toda esta quinta-feira, 29. A ação foi realizada na praça Ceus J. Murillo, em homenagem ao mês das crianças.

Foram oferecidos serviços de corte de cabelo, massagem, maquiagem, oficinas de artesanato, atividades recreativas e momentos culturais, com apresentações de voz e violão e capoeira. A iniciativa contou com o apoio do Serviço Social do Comércio (Sesc).

“É uma forma de permitir que eles interajam entre si, conhecendo melhor um ao outro. É muito gratificante ver a alegria estampada nos rostos dessas crianças e adolescentes”, afirma Cinara Ferraz, coordenadora municipal da Proteção Básica.

Os jovens que participaram do dia recreativo aprovaram a iniciativa. Rebeca Oliveira, usuária do Cras 6, destaca a diversidade das ações oferecidas. “Está sendo muito divertido para as crianças, dá para brincar e também mostrar um pouco do que a gente aprende lá no Serviço”, disse. Texto e foto Secom PMVC