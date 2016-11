Programa de prevenção às drogas do Governo quer mobilizar 100 mil estudantes em 2017

Implementado pela Polícia Militar, o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) quer atingir a meta de mais de 100 mil alunos inscritos em 2017. Este ano, mais de 70 mil estudantes foram certificados pelo Proerd. Cinco mil deles receberam o certificado em solenidade realizada na última terça-feira (29), com a presença do governador Rui Costa. Por meio do programa, policiais militares treinados para abordar o tema desenvolvem um curso de prevenção às drogas e violência, que é aplicado em sala de aula, em parceria com escolas públicas e privadas.

O Proerd tem caráter social preventivo e trabalha com grupos de alunos do 5º ao 7º anos do ensino fundamental, de 9 a 12 anos, através do esforço cooperativo entre PM, escola e família. O material didático utilizado é adaptado do programa norte-americano Drug Abuse Resistance Education (Dare).

Os policiais militares trabalham com grupos de alunos do 5º ao 7º anos do ensino fundamental (Foto: Elói Corrêa/GOVBA) “Queremos que, a cada ano, tenhamos mais jovens participando e se informando sobre os perigos das drogas e a importância de prevenir a violência”, explica o porta-voz da PM baiana, capitão Bruno Ramos. Para participar do programa, é necessário que o representante da escola procure a unidade da PM mais próxima e inscreva seus estudantes. As ações ocorrem ao longo do período letivo dos estudantes.

