Programa Futuras Cientistas tem inscrições abertas

A iniciativa é do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene) e o resultado deverá ser divulgado em 15 de dezembro

Divulgação/MCTICO programa também oferece uma bolsa no valor de R$ 400.

O programa Futuras Cientistas está com inscrições abertas até 30 de outubro para estudantes e professoras interessadas em participar de projetos de pesquisa nas áreas de biotecnologia, nanotecnologia e microeletrônica.

O resultado deve ser divulgado em 15 de dezembro. A iniciativa é do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene), unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Serão selecionadas 10 estudantes do 2º ano do ensino médio de escolas públicas e cinco professoras de química, física, matemática ou biologia.

O objetivo é despertar o interesse das mulheres pela ciência e abrir caminho para o acesso à cultura tecnológica. “O campo de exatas é geralmente dominado pelo gênero masculino, e uma observação que fizemos é que as mulheres não procuram essas disciplinas por desconhecimento, por não saber o que é desenvolvido nessa área”, explica a pesquisadora Giovanna Machado, coordenadora do programa.

Estudante de engenharia de materiais na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Rhauane Galvão, 20 anos, participou do programa em 2012. A experiência no laboratório de nanotecnologia foi determinante para a escolha da graduação.

“Pude aprender coisas que muitos estudantes das áreas de exatas não imaginam que existam antes dos últimos períodos do curso. A beleza da ciência e o amor despertado durante a participação no programa me motivaram e continuam me motivando durante o curso de graduação”, destaca.

Futuras Cientistas

Essa é a 3ª edição do Futuras Cientistas, realizado em parceria com a Secretaria de Educação de Pernambuco, Secretaria da Mulher de Pernambuco e o Consulado Geral dos Estados Unidos no Recife.

As estudantes e professoras escolhidas vão participar de um programa de atividades que vai de 2 a 27 de janeiro de 2017, com total de 80 horas. O programa também oferece uma bolsa no valor de R$ 400.

O edital do programa detalha os documentos necessários para inscrição e os critérios de escolha das participantes, que levam em conta as notas das estudantes e os currículos das professoras.

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações