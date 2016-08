Governo da Bahia lança projeto inédito de enfrentamento à violência contra a mulher

O Governo da Bahia, através da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres da Bahia (SPM-BA), lança na próxima terça-feira (30), às 10h, no Auditório da Secretaria da Fazenda, em Salvador, o projeto “Caravana Cravos e Rosas na Paz! Unidos pelo Fim da Violência contra a Mulher”.

No lançamento, estarão presentes: a Secretária Estadual de Políticas para as Mulheres da Bahia, Olívia Santana e representantes da ONU Mulheres no Brasil e do Instituto Avon. Será feita uma apresentação geral do projeto, e haverá também um momento de diálogo com a Imprensa baiana.

Realizada em parceria com o Instituto Avon e com o apoio da ONU Mulheres e do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher da Bahia (CDDM), a Caravana é uma ação itinerante, cujo objetivo é sensibilizar a população em relação à temática da violência contra as mulheres e fortalecer a rede especializada de atendimento local.

Cerca de 30 municípios baianos serão beneficiados, inicialmente, com o projeto. A primeira cidade que receberá a Caravana é Camaçari, no próximo dia 31 de agosto, das 09h às 16h, na Escola Professor Luís Rogério de Souza.

Dentre as ações e atividades previstas no município estão: a criação e/ou fortalecimento do Comitê Municipal de Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher; a reafirmação do Pacto Estadual pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres; a apresentação do pré-diagnóstico sobre a situação da violência contra a mulher do município; uma intervenção cultural; oficinas de gênero e violência contra a mulher; e uma apresentação teatral.