Projeto social resgata autoestima dos moradores do MCMV

Dona Darci afirmou que o projeto foi uma oportunidade para ela conhecer os próprios valores

“Nem eles sabem, mas, através desse projeto, eu tive mais ânimo para levantar da cama, sair de dentro de casa, lutar por meus direitos, mais ânimo de viver. Ali, estou vendo muitas pessoas amando, valorizando, respeitando. Hoje, muitas pessoas passam por mim e me cumprimentam, com um bom dia, uma boa tarde. E isso, demonstra que aprendemos a viver em comunidade”.

Este depoimento é da senhora Darci Rocha, moradora do Vila Bonita, ao comentar sobre a importância do trabalho social realizado em seu condomínio por meio da empresa Casali & Casali Consultoria e Assessoria, contratada pela Prefeitura. A empresa foi a primeira, das cinco licitadas, a concluir o projeto em cinco residenciais do Minha Casa Minha Vida: Vila Sul e Vila Bonita (Ayrton Senna); e Morada Imperial, Bela Vista I e Bela Vista II (Vila Elisa).

Os resultados do trabalho foram apresentados na tarde dessa quarta, 30, para membros do Governo, a representante da Caixa Econômica Federal, Aurizia Melo, e para moradores dos condomínios. “Sentimos, por essas manifestações, que o projeto vai deixar saudade. E quando isso acontece é porque valeu a pena, despertou algo que precisava ser despertado. Foi um passo importante unir elos e as pessoas se identificarem enquanto comunidade”, avaliou o prefeito Guilherme Menezes.

Ao longo de oito meses, foram realizados cursos e oficinas de formação profissional, geração de renda, escolinhas lúdicas e de esporte, palestras, entre outras atividades. “Cumprimos o objetivo de promover a participação social e cidadania dos moradores a partir de ações para elevar a qualidade de vida deles e efetivar direitos”, assegurou Cristina Casalli, diretora da empresa.

A expectativa é que os moradores deem continuidade ao trabalho desenvolvido. E o sentimento entre eles é este. “Achei tudo muito produtivo. Pudemos experimentar, na prática, que os nossos sonhos são possíveis e, de fato, surtem efeito. Sou parte dali e sou grata por isso. O projeto deixou saudade, mas também o interesse de correr atrás. E, vamos em busca de manter e ampliar o que aprendemos”, afirmou a moradora do residencial Morada Imperial, Nara Núbia França.