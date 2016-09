Promoção Piracanjuba presenteia 300 consumidores

Piracanjuba lança promoção que vai presentear consumidores com 300 bicicletas Campanha #ebrincadeiraoqueegostoso acontece em todo Brasil Desde o início do mês de setembro, comprar produtos da linha Pirakids pode render prêmios aos consumidores. Ao adquirir quatro unidades de 200ml do produto ou uma unidade na embalagem de um litro, o cliente receber um cupom, direto no caixa ou balcão da loja, para concorrer a uma bicicleta Monark, modelo Mountain Bike Plus FS, aro 26 em alumínio, freios V-Brake. É preciso preencher corretamente todos os dados solicitados e responder à pergunta: “Qual produto deixa sua brincadeira mais gostosa?”. Depois de marcar a opção Pirakids, basta colocar o cupom na urna e torcer para ser sorteado. “Queremos reforçar a linha Pirakids entre os consumidores e intensificar a parceria com os pontos de vendas em lojas de varejo, CashCarrye, Key Account, entre outras. Temos certeza que a ação será um sucesso”, afirma a Gerente de Marketing da Pircacanjuba, Lisiane Guimarães. A promoção #ebrincadeiraoqueegostoso é válida para 300 lojas participantes, em todo território nacional, e acontecerá até 09 de dezembro. O sorteio será realizado no dia 10 de dezembro, em cada uma das lojas. É preciso que o consumidor guarde o cupom fiscal para comprovação da compra realizada. Produtos participantes: - Pirakids School sabor chocolate ou sabor baunilha – 200 ml; - Pirakids sabor chocolate – 200 ml; - Pirakids sabor Vitamina – 200 ml; - Pirakids sabor chocolate Zero Lactose – 200 ml; - Pirakids sabor chocolate – 1 litro; - Leite Crescer Integral – 1 litro; - Leite Crescer Integral Zero Lactose – 1 litro. Sobre a Piracanjuba A marca Piracanjuba, pertencente ao Laticínios Bela Vista, completou 60 anos em 2015 e está entre as 20 marcas mais presentes nos lares de todo o país. É pioneira no mercado por lançar produtos nutritivos e inovadores, como bebida láctea com cereais, produtos lácteos para pessoas com intolerância à lactose e queijos em porções individuais, proporcionando mais qualidade e praticidade aos seus consumidores. Sobre o Laticínios Bela Vista O Laticínios Bela Vista possui um portfólio com mais de 100 produtos, distribuídos nas marcas Piracanjuba, Pirakids, LeitBom e Chocobom, comercializados em todas as regiões do Brasil. Com faturamento de mais de R$ 2 bi e capacidade de processamento de 5 milhões de litros de leite por dia, gera mais de 2,2 mil empregos diretos e possui três unidades fabris, localizadas em Bela Vista de Goiás (GO), Maravilha (SC) e Governador Valadares (MG). A empresa é uma das cinco maiores indústrias de laticínios do Brasil e vem recebendo importantes reconhecimentos nacionais e internacionais relacionados à marca Piracanjuba, aos produtos e à gestão, fundamentada em valores sólidos, como ética, valorização das pessoas e responsabilidade socioambiental.