Rede Estadual de ensino: boletim on line

Acompanhar o desempenho do filho na escola é o caminho para o sucesso no percurso educativo do jovem, e, com o final do ano letivo, os pais, mães e responsáveis pelos estudantes da rede estadual que queiram ficar informados, de forma prática e rápida, sem precisar sair de casa, da vida escolar dos alunos, pode contar com o auxílio do Boletim Online, disponível no Portal da Educação . Para conferir as notas e frequência do estudante, é simples – basta ter em mãos o número de matrícula e a data de nascimento do jovem, clicar no link do Boletim Online, preencher os campos com as informações do aluno e clicar em consultar.

Para Jaci Neide Alves, 50, mãe da estudante Ianna Lorena Cerqueira, 17, 3º ano do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, em Itaberaba (Chapada Diamantina), acompanhar a vida escolar da filha ficou mais fácil. “Nem sempre eu tinha tempo de ir à escola pegar o boletim da Ianna, ficava preocupada com seu desempenho nas disciplinas. Com o Boletim Online sempre dou uma olhada e verifico quais são suas dificuldades, no que posso ajudar e em quais matérias ela tem mais afinidade. Facilitou a vida dos pais”.

Lançada desde 2013, esta é uma importante ferramenta de apoio para que os pais tenham um acesso mais rápido e dinâmico do cotidiano escolar e saibam como foi o desempenho dos filhos, quais as disciplinas se destacaram e em quais os estudantes precisam de maior atenção e acompanhamento na aprendizagem para o próximo ano.