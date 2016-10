Rede Pública de Saúde participa do Outubro Rosa

Pacientes do Serviço de Pneumologia e Dermatologia participam do Outubro Rosa

Programação trouxe informações sobre câncer de mama e outras doenças

Na rede pública de saúde de Vitória da Conquista, já foram iniciadas as ações preventivas relacionadas Outubro Rosa, movimento que tem como tema central o câncer de mama. A fim de compartilhar informações sobre essa modalidade da doença – que é a mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, respondendo por 30% dos novos casos a cada ano – a equipe do Serviço Municipal de Pneumologia e Dermatologia Sanitária preparou atividades diferentes para a manhã desta quarta-feira, 5.

Usuárias e usuários do serviço participaram de palestras sobre o tema, mas as conversas também contemplaram outros assuntos relacionados, como o câncer de colo do útero e os cuidados com a pele, em razão dos efeitos causados pelo tratamento medicamentoso de hanseníase e câncer de pele.

Por meio de uma parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc), o público também teve acesso a oficinas de limpeza de pele, maquiagem e massagem. Ao longo do mês de outubro, ainda serão apresentados vídeos informativos sobre a importância do autoexame das mamas.

“Vemos o paciente como um todo, holisticamente. Então, essas ações são para conscientizar e sensibilizar”, explicou a gerente do serviço, Daniela Valmorbida, referindo-se ao fato de que a ênfase do serviço é dada ao tratamento de tuberculose, hanseníase e leishmaniose pigmentada – o que não significa que os profissionais da equipe limitem suas atenções a essas três doenças.

Essa lógica foi reforçada pela dermatologista Cristiane Valera, que se dedica aos pacientes com hanseníase. “Tentamos orientar nossos pacientes de maneira geral. Tanto que também os acompanhamos em outras doenças durante o tratamento”, informou Cristiane.

Passando conhecimento – Vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, o serviço atualmente oferece tratamento gratuito a 73 pessoas com tuberculose, 61 com hanseníase e duas com leishmaniose. A dona de casa Rita de Cássia de Almeida, 42 anos, está em tratamento há cerca de seis meses. Por isso, nesta manhã, pôde obter informações a respeito dos temas abordados na programação do Outubro Rosa. “Isso é muito importante para todos nós que participamos. Precisamos aprender para passar esse conhecimento para nossas mães, irmãs, tias e outros familiares”, avaliou a paciente.

Serviço – O Serviço Municipal de Pneumologia e Dermatologia Sanitária está localizado no mesmo prédio onde funciona o Centro de Atenção e Apoio à Vida Dr. David Capistrano Filho (Caav), na praça João Gonçalves, s/n. O telefone é(77) 3429-7263.