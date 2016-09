Relação dos candidatos em Vitória da Conquista

Eleições Municipais – Dia 02 de outubro de 2016

Comarca de Vitória da Conquista – População 343 230

Número de eleitores: 230.598. Nome, número e partidos dos candidatos a vereador inscritos junto ao Tribunal Regional Eleitoral – Bahia. Há candidaturas indeferidas cujos recursos ainda podem ser julgados antes das eleições. Número de vagas na Câmara Municipal: 21.

Fonte TRE-BA atualizada até 16 de setembro de 2016. Informações em ordem alfabética.

Candidatos a Prefeito: Arlindo Rebouças do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), coligação MUDANÇA DE VERDADE – DEM / PEN / PSDB / SD. Nº 45.

Enoque Matos do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), coligação TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR – REDE / PSOL. Nº 50.

Fabricio do PC do B coligação MUDANÇA COM RESPONSABILIDADE – PC do B / PV / PTN / PROS. Nº 65. Nº 65.

Herzem Gusmão do PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) coligação UMA CONQUISTA MELHOR – PRB / PSC / PMB / PPL / PMDB / PPS / PTB / PSDC Nº 15.

Joás Meira do PSB (Partido Socialista Brasileiro). Nº 40.

Roberto Dias do PDT (Partido Democrático Trabalhista) coligação CORAGEM E INDEPENDÊNCIA – PDT / PRTB / PHS / PTC / PT do B. Nº 12.

Zé Raimundo do PT (Partido dos Trabalhadores) coligação CONQUISTA QUER MAIS – PT / PP / PSL / PR / PSD. Nº 13.

Candidatos a Vereador

Abdias Jacaré 36456 PTC (Partido Trabalhista Cristão), Adauto Gato 43111 PV (Partido Verde), Adeilde 25878 DEM (Democratas), Adenilson Leite 45558 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Adinilson 40789 PSB (Partido Socialista Brasileiro), Adriana da Saude 45456 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Adriana Pereira 23501 PPS (Partido Popular Socialista), Adriana Tavares 43222 PV (Partido Verde), Adriano 45888 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Adriano do Frango 12666 PDT (Partido Democrático Trabalhista) indeferido com recurso, Ailton Dias 10888 PRB (Partido Republicano Brasileiro), Alba Gardenia 65164 PC do B (Partido Comunista do Brasil), Alci Oliveira 65888 PC do B (Partido Comunista do Brasil), Alex da Vila 20777 PSC (Partido Social Cristão), Alexandra 10978 PRB (Partido Republicano Brasileiro), Alfredo Bispo 15121 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Ali 14000 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), Alvaro Pithon 25123 DEM (Democratas), Alvaro Rodoviário 15150 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Ana Antunes 51111 PEN (Partido Ecológico Nacional) pendente de julgamento, Ana Lucia 11222 PP (Partido Progressista) indeferido com recurso, Ana Silveira 45555 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Anagé 12100 PDT (Partido Democrático Trabalhista)indeferido com recurso, Anailton Contador 12223 PDT (Partido Democrático Trabalhista) indeferido com recurso, Andrade 15678 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), André Ará 40222 PSB (Partido Socialista Brasileiro) indeferido com recurso, Antonio Ferreira 10989 PRB (Partido Republicano Brasileiro), Antonio Palma 43999 PV (Partido Verde) indeferido com recurso, Aparecida 15789 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Aparecido da Executivo Rh 25025 DEM (Democratas), Ari Brito 55777 PSD (Partido Social Democrático), Aroldo Menezes 23192 PPS (Partido Popular Socialista), Badú do Aluminio 23789 PPS (Partido Popular Socialista), Bel 77222 SD (Solidariedade), Bene 23022 PPS (Partido Popular Socialista), Beto Gonçalves 11233 PP (Partido Progressista) Bibia – Edjaime Rosa 15555 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Bio 40011 PSB (Partido Socialista Brasileiro), Bispa Rita Fernandes 20537 PSC (Partido Social Cristão), Cacau Show 20030 PSC (Partido Social Cristão), Cachoeira 54000 PPL (Partido Pátria Livre), Caetano Silva 20190 PSC (Partido Social Cristão), Canarinho 23234 PPS (Partido Popular Socialista), Capitão Lima 77190 SD (Solidariedade), Capitão Ubaldino 77666 SD (Solidariedade), Capitão Valdir Nogueira 27888 PSDC (Partido Social Democrata Cristão), Carla Motorista 15444 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Cássia Sá 23000 PPS (Partido Popular Socialista), Cau Sousa 43433 PV (Partido Verde), Celio de Souza 55888 PSD (Partido Social Democrático), Celso da Bahia 45333 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), César Ricardo 40700 PSB (Partido Socialista Brasileiro), Cezinha dos Rodoviários 15888 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Cheila de Carvalho 20888 PSC (Partido Social Cristão), Chico de Assis 23321 PPS (Partido Popular Socialista), Chico Estrela 28111 PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), Ciano de Herzem 15222 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Cicero Custódio 17888 PSL (Partido Social Liberal), Cida do Cedro 50018 PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), Cintia Almeida 43027 PV (Partido Verde) indeferido com recurso, Claudia Rizo 17333 PSL (Partido Social Liberal), Claudio Manguinha 20007 PSC (Partido Social Cristão), Claudio Quadros 45171 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Cristiane 25881 DEM (Democratas), Cristina Fagundes 65222 PC do B (Partido Comunista do Brasil), Cyrillo Menezes 70200 PT do B (Partido Trabalhista do Brasil) indeferido com recurso, Danillo Kiribamba 65100 PC do B (Partido Comunista do Brasil), Dante Gusmao 11789 PP (Partido Progressista) indeferido com recurso, David Salomão 36190 PTC (Partido Trabalhista Cristão), Debora Madalena 17444 PSL (Partido Social Liberal), Delegado Odilson 65777 PC do B (Partido Comunista do Brasil), Denis Corretor 20258 PSC (Partido Social Cristão), Denis do Gás 20022 PSC (Partido Social Cristão), Denize Amorim 20021 PSC (Partido Social Cristão), Deraldo 50111 PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), Deusete 22223 PR (Partido da República) indeferido com recurso, Dida Santos 11333 PP (Partido Progressista)indeferido com recurso, Diego Andrade 18000 REDE (Rede Sustentabilidade), Dila 23544 PPS (Partido Popular Socialista), Dill da Saúde 20200 PSC (Partido Social Cristão), Dilsinho Souza 18400 REDE (Rede Sustentabilidade), Dinho dos Campinhos 12350 PDT (Partido Democrático Trabalhista), Dinho Mecânico 77770 SD (Solidariedade), Dinho Santana 25678 DEM (Democratas), Domingos Cruz 15456 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Dori 13444 PT (Partido dos Trabalhadores), Doutor Augusto Cândido 54555 PPL (Partido Pátria Livre), Dozinha 14125 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), Dr Elve Cardoso 40111 PSB (Partido Socialista Brasileiro), Dr. Andreson 65555 PC do B (Partido Comunista do Brasil), Dr. Carlinhos 31031 PHS (Partido Humanista da Solidariedade), Dr. Raphael Souto 15151 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Dr. Wellington 40120 PSB (Partido Socialista Brasileiro), Dudu do Jiu-Jitsu 11888 PP (Partido Progressista), Ed Santana 55125 PSD (Partido Social Democrático), Ed Viana 11100 PP (Partido Progressista), Edenisia Fraga 55555 PSD (Partido Social Democrático), Edilson do Prado Vo 45450 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Edison Alves Fotografo 10222 PRB (Partido Republicano Brasileiro), Edivaldo Ferreira Júnior 15147 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Edmilson Almeida 55033 PSD (Partido Social Democrático), Eduardo do Ceasa 40100 PSB (Partido Socialista Brasileiro), Edvaldo Pereira 50123 PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), Elenice Aparecida 54300 PPL (Partido Pátria Livre), Eliana das Guerreiras 55123 PSD (Partido Social Democrático), Eliene Barbosa 77147 SD (Solidariedade), Eliene de Oliveira 20731 PSC (Partido Social Cristão), Eliete 77652 SD (Solidariedade) indeferido com recurso, Eliomar Mazinho 45336 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Elizabete 77651 SD (Solidariedade), Elza Amaral 20122 PSC (Partido Social Cristão), Enedilson Xavier 43333 PV (Partido Verde) Eriomar 45150 (Partido da Social Democracia Brasileira), Esaú de Almeida 20000 PSC (Partido Social Cristão), Esdras Tenorio 40444 PSB (Partido Socialista Brasileiro), Esly Fitness 65112 PC do B (Partido Comunista do Brasil), Eurico Lima 51678 PEN (Partido Ecológico Nacional), Eva Duarte 13567 PT (Partido dos Trabalhadores), Evandro da Coalhada 15620 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Evangelista Valdenilton Santos 12007 PDT (Partido Democrático Trabalhista), Fabiana Amaral 12123 PDT (Partido Democrático Trabalhista), Fabio Paes 23023 PPS (Partido Popular Socialista), Fabiola da Silva 19000 PTN (Partido Trabalhista Nacional), Fatima 55212 PSD (Partido Social Democrático) indeferido com recurso, Fernanda Santana 15321 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Fernando Jacare 13111 PT (Partido dos Trabalhadores), Fia 23514 PPS (Partido Popular Socialista), Fildecina Reis 65122 PC do B (Partido Comunista do Brasil), Flaucidio 15190 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Flavia 17668 PSL (Partido Social Liberal), Flávio Farias 77333 SD (Solidariedade), Flavio Passos 13258 PT (Partido dos Trabalhadores), Florisvaldo Bittencourt 13222 PT (Partido dos Trabalhadores), Fonseca 40888 PSB (Partido Socialista Brasileiro), Gago 45999 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Galego 11444 PP (Partido Progressista), Galego Borracheiro 12333 PDT (Partido Democrático Trabalhista), Gean Oliveira 25456 DEM (Democratas), Geanne Oliveira 15015 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), George Nora 45123 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Geovane Viana 13133 PT (Partido dos Trabalhadores), Gigante 45121 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Gildasio Miranda 19777 PTN (Partido Trabalhista Nacional), Gildásio Pacheco 77123 SD (Solidariedade), Gilmar Ferraz 15140 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Gilmar Representante 10777 PRB (Partido Republicano Brasileiro), Gilmar Rocha 45007 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Gilton Moreira 20222 PSC (Partido Social Cristão), Gilvan Bigode 17123 PSL (Partido Social Liberal), Gilvan da Caicara 55222 PSD (Partido Social Democrático), Girlane 15696 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Gislane 40180 PSB (Partido Socialista Brasileiro), Gite Marques 45777 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Godson – Gói 27777 PSDC (Partido Social Democrata Cristão), Helio do Combate a Dengue 12510 PDT (Partido Democrático Trabalhista) indeferido com recurso, Herling 13500 PT (Partido dos Trabalhadores), Herminio Oliveira 23123 PPS (Partido Popular Socialista), Idália Melo 23222 PPS (Partido Popular Socialista), Ildes 36210 PTC (Partido Trabalhista Cristão), Inez da Creche 13555 PT (Partido dos Trabalhadores), Isabela Santos 23133 PPS (Partido Popular Socialista), Islane Santos 20023 PSC (Partido Social Cristão), Ivan Cordeiro 45222 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Ivan Sansoter 11777 PP (Partido Progressista), Iza Tavares 15123 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Jackson da Van 77444 SD (Solidariedade), Jadiel Badu 20010 PSC (Partido Social Cristão), Jai Conexao Show 55999 PSD (Partido Social Democrático), Jair Lima 10333 PRB (Partido Republicano Brasileiro), Jamile Melo 55333 PSD (Partido Social Democrático), Jeiza 40777 PSB (Partido Socialista Brasileiro), Joaldo 23400 PPS (Partido Popular Socialista), João Aragão 54054 PPL (Partido Pátria Livre), João da Limeira 36345 PTC (Partido Trabalhista Cristão), João de Deus 70123 PT do B (Partido Trabalhista do Brasil), Joaquim Libarino 65567 PC do B (Partido Comunista do Brasil), Joel do Caminhão 13888 PT (Partido dos Trabalhadores), Joel Oliveira 70222 PT do B (Partido Trabalhista do Brasil), Jorge Bezerra 77988 SD (Solidariedade), José Correia 36776 PTC (Partido Trabalhista Cristão), José Martins 65500 PC do B (Partido Comunista do Brasil), Juliede Rosa 43123 PV (Partido Verde), Julio do Povo 20300 PSC (Partido Social Cristão), Julio Freire 23700 PPS (Partido Popular Socialista), Julio Honorato 13333 PT (Partido dos Trabalhadores), Junior do Gás 77788 SD (Solidariedade), Junior Figueredo 13456 PT (Partido dos Trabalhadores), Juraci 23444 PPS (Partido Popular Socialista), Juvêncio da Saúde 40192 PSB (Partido Socialista Brasileiro), Kal do Bar 36120 PTC (Partido Trabalhista Cristão), Karine Borges 13136 PT (Partido dos Trabalhadores), Kelson Souza 20016 PSC (Partido Social Cristão), Keyzer Vianna 51333 PEN (Partido Ecológico Nacional), Kinho da Pamonha 15500 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Laise Melo 23230 PPS (Partido Popular Socialista), Léo Frete 19555 PTN (Partido Trabalhista Nacional), Léo Lopes 77890 SD (Solidariedade), Léo Motoboy 36777 PTC (Partido Trabalhista Cristão), Leo Oliveira 13789 PT (Partido dos Trabalhadores), Lera 25741 DEM (Democratas), Lia 23387 PPS (Partido Popular Socialista), Lia Gomes 25069 DEM (Democratas) pendente de julgamento, Lindinalva Linda 10555 PRB (Partido Republicano Brasileiro), Lôra Bota Pocando 77323 SD (Solidariedade), Lourinho do Bruno Bacelar 23999 PPS (Partido Popular Socialista), Lu Cardoso 40333 PSB (Partido Socialista Brasileiro), Lucia Rocha 25888 DEM (Democratas), Luciano Alves 20160 PSC (Partido Social Cristão), Luciano Gomes 22222 PR (Partido da República), Luciano Pina 15115 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Lucy 14001 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), Luis Carlos Dudé 14111 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), Luiz Pires 43888 PV (Partido Verde), Luizinho 65065 PC do B (Partido Comunista do Brasil), Lurdinha da Amaralina 50444 PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), Manoel Gusmão 20333 PSC (Partido Social Cristão), Manoel Pereira 45111 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Manoel Vieira 45444 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Marcelo Brito 15811 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Marcia Cleia 20444 PSC (Partido Social Cristão), Marcia Fabiana 10714 PRB (Partido Republicano Brasileiro) pendente de julgamento, Marcio da Pizza 77777 SD (Solidariedade), Márcio Preto 20100 PSC (Partido Social Cristão), Marcio Valerio 40040 PSB (Partido Socialista Brasileiro), Marcondes do Henriqueta 55789 PSD (Partido Social Democrático), Marcos Cabeça 22555 PR (Partido da República) indeferido com recurso, Marcos da Automec 10133 PRB (Partido Republicano Brasileiro), Marcos Rocha 20121 PSC (Partido Social Cristão), Marcos Viana 10111 PRB (Partido Republicano Brasileiro), Maria Carla 36000 PTC (Partido Trabalhista Cristão), Marilia Gusmao 15515, PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Marlene de Talento 20555 PSC (Partido Social Cristão), Massinha 12122 PDT (Partido Democrático Trabalhista), Matheus Andrade 20216 PSC (Partido Social Cristão), Matheuzinho Lina 20020 PSC (Partido Social Cristão), Mauricio Morais 19888 PTN (Partido Trabalhista Nacional), Mecânico Moreira 43555 PV (Partido Verde), Mestre Talento 20001 PSC (Partido Social Cristão) indeferido com recurso, Milton do Rancho 14222 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), Mira 77999 SD (Solidariedade), Mira da Saúde 77133 SD (Solidariedade), Mirian 23223 PPS (Partido Popular Socialista), Moises da Saúde 20123 PSC (Partido Social Cristão), Moraes 22333 PR (Partido da República), Nalva Instrutora 77192 SD (Solidariedade), Nande 22225 PR (Partido da República), Nando 23777 PPS (Partido Popular Socialista), Napinho 65111 PC do B (Partido Comunista do Brasil), Narcia Oliveira 65133 PC do B (Partido Comunista do Brasil), Natan 45666 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Natan Carroceria 19333 PTN (Partido Trabalhista Nacional), Nathane 77654 SD (Solidariedade), Neguinha 55000 PSD (Partido Social Democrático), Nel Abelha 77700 SD (Solidariedade), Nelson Araujo 51423 PEN (Partido Ecológico Nacional), Nelson Artur Radialista 36123 PTC (Partido Trabalhista Cristão), Nelson de Vivi 65444 PC do B (Partido Comunista do Brasil), Nelson Quilombola 65123 PC do B (Partido Comunista do Brasil), Nen das Sandálhas 36500 PTC (Partido Trabalhista Cristão) indeferido com recurso, Neném da Serraria 65999 PC do B (Partido Comunista do Brasil), Neto Cachoeira 22123 PR (Partido da República) indeferido com recurso, Néu do Gás 40000 PSB (Partido Socialista Brasileiro), Nildma 65333 PC do B (Partido Comunista do Brasil), Nilson Ou Bola 31999 PHS (Partido Humanista da Solidariedade) indeferido com recurso, Noca da Banana 43000 PV (Partido Verde), Oflandes 15111 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Onildo Barbosa 17456 PSL (Partido Social Liberal), Osmar da Van 17999 PSL (Partido Social Liberal), Osmario 15666 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Pablão do Jiu-Jitsu 36555 PTC (Partido Trabalhista Cristão), Pâmela 12112 PDT (Partido Democrático Trabalhista), Paola Melo 13000 PT (Partido dos Trabalhadores), Pastor Irisdete 77888 SD (Solidariedade), Pastor Jose 55432 PSD (Partido Social Democrático), Pastor Juarez Nascimento 77111 SD (Solidariedade), Pastor Marcos Rodrigues 36603 PTC (Partido Trabalhista Cristão), Pastor Paulo Santos 20111 PSC (Partido Social Cristão), Pastor Wellington 19999 PTN (Partido Trabalhista Nacional), Pastora Luciana Lima 11123 PP (Partido Progressista), Pastora Maria Lúcia 70251 PT do B (Partido Trabalhista do Brasil), Patricio Pereira 15155 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Paulo Cesar Oliveira 45678 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Paulo Mauricio 19222 PTN (Partido Trabalhista Nacional), Pimba 36333 PTC (Partido Trabalhista Cristão), Plauto 36444 PTC (Partido Trabalhista Cristão), Prates 23456 (Partido Popular Socialista), Professor Cori 13113 PT (Partido dos Trabalhadores), Professor Lucas 18018 REDE (Rede Sustentabilidade), Professor Tone Warley 15777 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Professor Zé Carlos 40140 PSB (Partido Socialista Brasileiro), Quiteria do Bom do Bom 36103 PTC (Partido Trabalhista Cristão), Rafael Coqueiro 65432 PC do B (Partido Comunista do Brasil), Raimundo Cardoso 45000 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Ramaldes Rocha 23258 PPS (Partido Popular Socialista), Rasângela 40900 PSB (Partido Socialista Brasileiro), Reginaldo Bezerra 23007 PPS (Partido Popular Socialista), Reginaldo Galdino 23333 PPS (Partido Popular Socialista), Reinaldo Gaúcho 15031 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Renan Santana 14123 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), Ricardo Babao 17789 PSL (Partido Social Liberal), Rita de Cassia 10100 PRB (Partido Republicano Brasileiro), Rita Francisca 40113 PSB (Partido Socialista Brasileiro), Rita Suzana 17222 PSL (Partido Social Liberal), Rodrigo 13123 PT (Partido dos Trabalhadores), Rodrigo Lima 40456 PSB (Partido Socialista Brasileiro), Rodrigo Moreira 11000 PP (Partido Progressista), Ronaldo Reis 11321 PP (Partido Progressista) indeferido com recurso, Rosa do Beijú 20600 PSC (Partido Social Cristão), Rosa Fernandes 12120 PDT (Partido Democrático Trabalhista), Rose 40740 PSB (Partido Socialista Brasileiro), Roseane 45355 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Rui Lemos 36100 PTC (Partido Trabalhista Cristão), Salomão Boanerges 18100 REDE (Rede Sustentabilidade), Sargento Quincão 54444 PPL (Partido Pátria Livre), Segundinho Bezerra 36222 PTC (Partido Trabalhista Cristão) indeferido com recurso, Sheila 45455 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Sidney Oliveira 10123 PRB (Partido Republicano Brasileiro), Silmara 40240 PSB (Partido Socialista Brasileiro), Silvana 36111 PTC (Partido Trabalhista Cristão) indeferido com recurso, Simone de Paixao 55007 PSD (Partido Social Democrático), Simone Matos 15020 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Socorro 23255 PPS (Partido Popular Socialista), Stela Thilda 18123 REDE (Rede Sustentabilidade), Sudoeste do Capinal 55444 PSD (Partido Social Democrático), Sueli Desigant 43456 PV (Partido Verde), Tata Leo 11555 PP (Partido Progressista), Tayrone do Jegue 31190 PHS (Partido Humanista da Solidariedade) indeferido com recurso, Tia Gil 10000 PRB (Partido Republicano Brasileiro), Todinho Socorrista 20192 PSC (Partido Social Cristão), Toin Bigode 27123 PSDC (Partido Social Democrata Cristão), Tonhe Chapéu 77789 SD (Solidariedade), Toni 65000 PC do B (Partido Comunista do Brasil), Ubiratan 77000 SD (Solidariedade), Uillian Lins 77555 SD (Solidariedade), Vá Bronca 77456 SD (Solidariedade), Valdemir 13100 PT (Partido dos Trabalhadores), Valdir Barbosa 23190 PPS (Partido Popular Socialista), Valdir Letreiros 10700 PRB (Partido Republicano Brasileiro), Vanderlei Ferraz 36999 PTC (Partido Trabalhista Cristão), Vilma Teixeira 13013 PT (Partido dos Trabalhadores), Vitoria da Saude 22221 PR (Partido da República) indeferido com recurso, Viviane 13300 PT (Partido dos Trabalhadores), Viviane Dias 15999 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Von 77007 SD (Solidariedade), Wal 25090 DEM (Democratas), Wando Matias 23888 PPS (Partido Popular Socialista), Wesley Brito 43100 PV (Partido Verde), Wesley Portugal 15333 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Wilker E.S 15000 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Willer Eletricista 11370 PP (Partido Progressista), Willian Gama 43444 PV (Partido Verde), Wilson Alves 27567 PSDC (Partido Social Democrata Cristão), Wilton Coelho 36888 PTC (Partido Trabalhista Cristão), Ze Caloi 17224 PSL (Partido Social Liberal), Ze da Carreta 22455 PR (Partido da República), Ze da Paz 17777 PSL (Partido Social Liberal), Zé Lima 23300 PPS (Partido Popular Socialista), Zé Marcos do Sindicato 23555 PPS (Partido Popular Socialista), Ze Pereira da Saude 17555 PSL (Partido Social Liberal), Zeca Confecções 51234 PEN (Partido Ecológico Nacional) indeferido com recurso, Zélia Lima Zéu 15350 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), Zezinho da Saúde 40123 PSB (Partido Socialista Brasileiro), Zilton Pereira 23453 PPS (Partido Popular Socialista), Zito 13131 PT (Partido dos Trabalhadores).

Clik no nome do candidato para ver as imagens e mais detalhes dos candidatos, assim como a relação da localização das sessões eleitorais.

Eleições 2016: vote com a sua consciência!

Os eleitores devem ficar atentos aos apelos dos políticos e suas palavras chaves, clichês de candidatos que ainda não entenderam a capacidade de raciocínio e interpretação rápida imposta pela tecnologia que está a deteriorar as falsas promessas e os antigos hábitos de convencimento.

Os argumentos são os mesmos: soluções na saúde, na educação e na segurança pública. Nada de novo no front. O que os candidatos propõem, é como se eles tivessem uma lâmpada mágica do Aladim que obedeceria seus pedidos num estalar de dedos. Não é bem assim… Uma série de conhecidos fatores norteia a administração pública municipal.

Senão vejamos, apenas algumas pequenas objeções: os eleitos em 2016 começam a administrar em 2017, com o orçamento aprovado em 2016, ou seja, o novo chefe do poder executivo a ser eleito em 02 de outubro, vai administrar com a proposta orçamentária definida pela gestão antecessora.

Na atual conjuntura política, o administrador depende da Câmara e como ela também estará reformulada, ninguém pode prever o que vai acontecer sem os resultados das eleições. São esses resultados que devem dar uma nova panorâmica no cenário.

As gerações Y, watts app e facebook, os jovens que estão votando pela primeira vez, estão acompanhando o discurso dos candidatos. Sabem, com absoluta certeza, da falsidade que ronda as promessas, de mentiras, de matérias veiculadas em blogs, sites, jornais, emissoras de rádio e de televisão, pagas, criadas apenas com o intuito de enganar o eleitor, mais uma vez. As demais gerações nem sabem mais em quem acreditar…

Esse ano de 2016 em Vitória da Conquista, apareceram novos nomes nas campanhas. Bons sinais. Novos líderes políticos podem estar nascendo nessas eleições. Representam um grande avanço. Uma grande vitória, só pelo fato de colocarem seus nomes à apreciação popular.

Três deputados estaduais estão no páreo. Se não se elegerem para o executivo, continuam seus trabalhos na assembléia legislativa, e mantém assim a oportunidade de mostrar afinal para que foram eleitos nas eleições passadas.

O que é a opinião geral, é que, neste momento, nenhum desses sete candidatos a prefeito, pode prometer nada, anunciar nada. Isso nos leva a aceitar aquilo que nossa consciência determinar. É a consciência e o coração do eleitor que vão dar o veredito final.

Não se deixe levar pela onda da propaganda. Analise cada candidato. Estude sua postura na comunidade como homem, como cidadão, como profissional. Os que já estão na política podem ser avaliados pelo grau de comprometimento mostrado através de seu mandato. Veja se ele pode ser um exemplo a ser seguido. E assim, decida!

Da mesma forma os vereadores. Temos um leque de opções. O eleitor não precisa acompanhar pesquisas. Não precisa ter uma bola de cristal para saber quem pode ser melhor do que os outros. E que nossas 21 cadeiras legislativas sejam ocupadas por cidadãos que mereçam nosso respeito e nossa admiração.