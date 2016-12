Saúde, projetos sociais e revitalização de praças são demandas do bairro Brasil

Maria Rosa Cordeiro Aragão

Na sessão desta quarta, 21, da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC) Maria Rosa Cordeiro Aragão usou a Tribuna Livre da Casa para relatar demandas do Bairro Brasil e adjacências. Maria parabenizou a Câmara e afirmou que é necessário acompanhar os trabalhos de cada vereador para contribuir com o município, levar as demandas dos bairros e da zona rural. Ela ainda ressaltou que realiza, há anos, trabalho voluntário, auxiliando pessoas da zona rural no encaminhamento de aposentadorias e procedimentos de saúde. Maria destacou o trabalho das vereadoras Irma Lemos (PTB) e Lúcia Rocha (DEM), sobretudo pela representação feminina na Câmara.

Maria Rosa afirmou que, em anos de trabalho, percebe que a saúde alcançou alguma melhora, mas é necessário ampliar o atendimento a toda a população que necessita do sistema público de saúde. Em sua fala, pediu por melhoramentos no posto de saúde Solange Hortélio, no bairro Brasil, sobretudo ampliação da equipe. Segundo ela, apenas dois médicos atendem o bairro e outros adjacentes. Mas, esse número é insuficiente, porque os dois profissionais, por mais que se esforcem, não têm condições de atender a todos. Além disso, Maria advertiu que os hospitais públicos devem possuir médicos de todas as especialidades, o que não vem acontecendo, segundo ela.

Em sua fala, Maria Rosa relatou dados de um projeto social realizado naquele bairro que vem ajudando inúmeras pessoas com cursos e apoio social. Segudno relato, a vereadora Irma Lemos é umas das apoiadoras do projeto. Maria pediu que Irma, eleita vice-prefeita e que vai assumir a pasta do Desenvolvimento Social na Prefeitura, em 2017, que ajude a ampliar o projeto.