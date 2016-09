Sebrae: treinamento gratuito de gestão em realidade virtual

Inscrições gratuitas para treinamento de gestão em realidade virtual

Capacitação acontece em Vitória da Conquista entre os dias 27 e 29, no auditório do Sebrae

Estão abertas as inscrições para o Sebrae 360°, um treinamento gerencial em ambiente de realidade virtual, 3D e interativo. Voltado para empresários e profissionais do segmento de supermercados, minimercados, mercearias e armazéns, a capacitação simula o ambiente de um pequeno mercado e mostra qual a melhor forma de gerenciá-lo, com aplicações reais de técnicas de gestão. Gratuito, o Sebrae 360° acontece de 27 a 29 de setembro, das 13h às 20h, no auditório do Sebrae de Vitória da Conquista (Rua Coronel Gujé, nº 221, Centro). Treze turmas vão participar da experiência, que tem duas horas de duração.

A técnica do Sebrae, Priscila Gomes, destaca a oportunidade do empreendedor viver a experiência de imersão em um negócio virtual com visão 360° do empreendimento. “No final do percurso, o empresário será capaz de analisar o seu próprio negócio a partir de uma nova perspectiva de gestão”, explica.

Cada turma conta com 20 participantes, mas a experiência é individual. Dentro das salas serão utilizados óculos 3D e um consultor do Sebrae orienta o empreendedor em um percurso personalizado. “No ambiente do Sebrae 360° é possível experimentar as soluções na prática dentro do seu segmento. A capacitação tem formato de jogo interativo e é dividida em oito fases, cujos temas estão relacionados aos planos de visão de um negócio”, afirma Priscila.

Após passar pelas fases “o negócio minimercado”, “experiência de compra”, “foco nas pessoas”, “mix de produtos”, “compras e logística”, “comunicação promocional no varejo”, “ações para um minimercado sustentável” e “gestão e inovação”, o empresário vai obter informações sobre como aplicar o aprendizado no seu negócio.

Além de empresários de Vitória da Conquista, caravanas de Guanambi, Ipiaú, Jequié, Maracás, Livramento de Nossa Senhora, Caetité, Caculé, Licínio de Almeida e Jacaraci já confirmaram presença no evento. Os interessados podem se inscrever pelo telefone do Sebrae Vitória da Conquista (77) 3424-1600 ou pela loja virtual da instituição.