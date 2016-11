SEST SENAT lança 31 novos cursos a distância neste mês

Até março de 2017, Portal EaD vai oferecer 119 novos conteúdos

A qualificação é um dos principais fatores para manter profissionais competitivos no mercado de trabalho. Mas, com o dia a dia cada vez mais cheio de afazeres, muitos profissionais não conseguem encontrar tempo para estar na sala de aula.

Por isso, o SEST SENAT está ampliando a oferta de cursos a distância em seu Portal EaD. Agora em novembro estão sendo oferecidos 31 novos conteúdos. Em dezembro serão abertos mais 32. Até março de 2017, 119 novos cursos gratuitos devem ser oferecidos aos profissionais do transporte. Os conteúdos também podem ser acessados pelos dependentes desses trabalhadores e a sociedade em geral.

Para o presidente do SEST SENAT, Clésio Andrade (foto), a oferta de cursos de educação a distância demonstra o envolvimento da instituição com as demandas do atual mercado de trabalho. “Trabalhamos pelo desenvolvimento do setor de transporte como um todo, e investir na capacitação dos profissionais é essencial para alcançarmos o sucesso. Os novos cursos a distância devem contribuir para o aumento da empregabilidade do trabalhador do transporte e de seus familiares.”

Do total de cursos oferecidos, 23 são da área de transporte, 41 da área de gestão, 29 ligados à área de saúde, 20 cursos sociais e 6 na área de educação. Para ter acesso, é preciso se cadastrar no Portal (ead.sestsenat.org.br), informando os dados pessoais e indicando a unidade operacional do SEST SENAT mais próxima da residência do aluno, caso seja necessário fazer algum teste ou prova presencial.

Os conteúdos podem ser acessados de diversos dispositivos como computador, tablete e celular. Os cursos a distância oferecidos pelo SEST SENAT não possuem material impresso e o conteúdo é disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. O aluno pode imprimir ou salvar o material.

O SEST SENAT oferece cursos a distância desde 2004. Somente em 2015, o Portal EaD registrou 12 milhões de acessos e foram realizadas mais de 30 mil matrículas nos nove cursos que eram oferecidos até então.