Sexta-feira, 25/11, Dia Nacional do Doador de Sangue

Saiba por que doar

NO BRASIL, 1,9% DA POPULAÇÃO REALIZA DOAÇÕES DE SANGUE¹

UMA ÚNICA DOAÇÃO PODE AJUDAR ATÉ TRÊS PESSOAS – Nesta sexta-feira, 25 de novembro, celebra-se o Dia Nacional do Doador de Sangue. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2015, foram coletadas 3,7 milhões de bolsas de sangue no país1. Ainda que o Brasil siga os parâmetros internacionais de doação de sangue, é preciso ampliar e fidelizar o número de doadores. Um gesto que não leva um pouco mais de uma hora e que pode salvar até três vidas.

A conscientização é fundamental em um cenário em que, todos os anos, 234 milhões³ de operações importantes são realizadas em todo o mundo, muitas delas envolvendo transfusões de sangue ou tratamentos resultando em uma contínua necessidade de doações. Globalmente, a cada ano, 108 milhões de doações são coletadas, um volume baixo, considerando que atualmente há cerca de 7 bilhões3,4 de pessoas em todo o mundo aptas a doar sangue.

“O grande desafio é mostrar para as pessoas que a doação é um processo seguro e rápido e algo que a maioria pode fazer. Mesmo com todos os avanços na área da saúde, ainda não existe um substituto para o sangue, algo que todos nós podemos necessitar um dia”, diz Cesar Rodrigues, Gerente Geral da Divisão de Diagnósticos da Abbott no Brasil, empresa global de cuidados para saúde e responsável pela triagem de mais de 60% do estoque de sangue doado do mundo.

A companhia é líder global em doenças infecciosas e diagnósticos e, por meio de seu Programa Global de Vigilância, trabalha para manter o fornecimento de sangue seguro identificando continuamente novos vírus e doenças, assim como estirpes recentemente emergentes do HIV, Hepatite B e Hepatite C, de forma a incorporar a detecção desses vírus no processo de rastreio de sangue.

A Abbott preparou uma lista para esclarecer as principais dúvidas sobre a doação de sangue. Confira:

Quanto tempo leva para repor a quantidade de sangue doada?

O plasma, um dos compostos do sangue, é reposto dentro de 24 horas no organismo. As hemácias necessitam de 4 a 6 semanas para serem repostas.

É um processo doloroso?

É realizada apenas uma leve picada da agulha e muitas pessoas consideram relativamente indolor.

Quanto tempo demora?

Para quem doa pela primeira vez, o processo completo leva em torno de 2 horas. Já no caso das visitas de retorno, é de cerca de 90 minutos2. Porém, em ambos os casos, o ato da doação de sangue é feito em, no máximo, 15 minutos5. O importante é que uma doação pode ajudar até 3 pessoas!

É seguro doar sangue?

A doação de sangue é um processo muito seguro. O sangue é coletado por meio de uma agulha estéril nova, que é utilizada uma única vez e depois descartada. Este é um processo rotineiro em hemocentros e bancos de sangue do país.

Como uma doação pode ajudar várias pessoas?

Cerca de 450 ml de sangue podem ajudar muitas pessoas, porque os diferentes componentes do sangue (hemácias, plasma e plaquetas) possibilitam vários usos para diversos tipos de pacientes.

Por que a doação é importante?

Porque o sangue é um componente fundamental para muitos processos de cura e tratamento para diversas doenças. Por exemplo: são necessárias mais de 1.200 doações de plasma para tratar um paciente com hemofilia. Também são necessárias mais de 130 doações de plasma para tratar um paciente que apresente uma deficiência imune primária.

Quem pode doar?

Para ser um doador é preciso estar com peso mínimo de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de idade devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis. O candidato deve estar descansado, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e não estar em jejum. Atualmente, no Brasil, existem 32 hemocentros coordenadores3, sendo um em cada estado, à exceção de São Paulo, que possui seis unidades.

Como faço para doar?

Entre em contato com um dos hemocentros ou bancos de sangue distribuídos pelo Brasil. No site da campanha global da Abbott que busca estimular as pessoas do mundo inteiro a doar sangue regularmente, #BETHE1Donor, há uma lista com diversos locais de doação no país. Acesse: www.bethe1donor.com/donate e encontre o local mais próximo de você.