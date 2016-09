“Super+Ação em Vendas”: Palestras dos Comerciários

Próximo dia 29 de setembro, o Ciclo de Palestras do Comerciário realizará o 8º encontro deste ano, e terá a palestra “Super+Ação em Vendas”, que será ministrada pela consultora do Senac, Aiana Santos.

“Toda venda é um processo motivacional, o que impulsiona é a coragem e determinação, uma ação diferenciada de mercado. Assim, a habilidade em criar estratégias, visando ampliar os conhecimentos na área, aperfeiçoamento e troca de experiências é fundamental”, ressaltou a Aiana.

A palestra acontecerá na sede do Sindicato dos Comerciários, às 19h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do Sindicato WWW.OCOMERCIARIO.COM.BR). Vale ressaltar que os participantes ainda recebem certificado.