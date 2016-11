Toquinho emociona público conquistense

Tarde em Itapuã foi a canção de abertura do show “Toquinho, Vinicius, poesia e música”, em comemoração aos 30 anos do Cathalá Instituto de Música, na noite desta quinta-feira (24), no centro de Convenções Divaldo Franco em Vitoria da Conquista.

O cantor e compositor, que também celebra seus 50 anos de carreira dentro da Musica Popular Brasileira, subiu ao palco logo após as apresentações dos alunos. Crianças, jovens e adultos, interpretaram vários clássicos como: A casa, Voa coração, O pato, A bailarina, Tristeza, Regra três, Bicicleta e Era uma vez.

Com seu humor irreverente, Toquinho divertiu e emocionou o público presente, relembrando histórias vividas ao lado de seu eterno parceiro, o poeta Vinicius de Moraes.

Um dos momentos mais marcantes do espetáculo foi quando Toquinho convidou a subirem ao palco, todas as crianças da escola, para juntos, cantarem a música “Aquarela”. A canção, que tem mais de três décadas de sucesso, faz parte da vida e da memória afetiva de muitos brasileiros. E para finalizar a noite, Toquinho se despediu com a canção Chega de Saudade.

“Comemorar esses 30 anos de escola ao lado de um dos ícones da MPB, torna esse momento ainda mais especial. Foi lindo, inesquecível! A realização de um sonho! Ver meus alunos se apresentando com tanta dedicação e felicidade faz esses 30 anos valerem a pena”, declarou a diretora do Instituto, Simone Cathalá.

Os alimentos arrecadados no show, serão doados ao abrigo Nosso Lar.